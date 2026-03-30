¡Otra más! 'Grey's Anatomy' será renovada para una temporada 23

La cadena ABC confirmó la renovación de Grey's Anatomy para su temporada número 23, extendiendo así la trayectoria del drama médico más longevo en horario estelar. Creada por Shonda Rhimes y estrenada en 2005, la serie continúa vigente tanto en televisión como en plataformas digitales.

Un fenómeno que sigue vigente en streaming

A dos décadas de su estreno, Grey's Anatomy mantiene su relevancia en la audiencia global. En 2025, la serie fue:

La más vista en Disney+ y Hulu

La segunda serie más vista en Estados Unidos, según Nielsen

Estos datos reflejan la permanencia del título dentro de un mercado cada vez más competitivo.

El papel de Ellen Pompeo en la nueva etapa

Uno de los cambios más relevantes en años recientes ha sido la evolución del personaje principal. Ellen Pompeo, quien interpretó a Meredith Grey como figura central, redujo su participación desde la temporada 19. Actualmente, su rol incluye:

Narración de la serie

Apariciones especiales

Función como productora ejecutiva

Un elenco que ha evolucionado con el tiempo

A lo largo de sus más de 20 temporadas, la serie ha incorporado múltiples personajes que han sostenido la narrativa.

Actores destacados en etapas recientes:

Chandra Wilson (Miranda Bailey)

James Pickens Jr. (Richard Webber)

Camilla Luddington (Jo Wilson)

Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

Jason George (Ben Warren)

Chris Carmack (Atticus Lincoln)

Anthony Hill (Winston Ndugu)

Alexis Floyd (Simone Griffith)

Harry Shum Jr. (Benson Kwan)

Adelaide Kane (Jules Millin)

Midori Francis (Mika Yasuda)

Niko Terho (Lucas Adams)

Trevor Jackson (Wes Bryant)

La rotación de personajes ha sido uno de los elementos que ha permitido mantener la serie activa.

Grey's Anatomy, parte de la programación 2026-2027 de ABC

La renovación integra a Grey's Anatomy dentro de la parrilla de ABC para la temporada televisiva 2026-2027.

Series confirmadas en la programación:

9-1-1 (temporada 10)

9-1-1: Nashville (temporada 2)

Abbott Elementary (temporada 6)

High Potential (temporada 3)

Una serie que sigue extendiendo su legado

Con esta renovación, Grey's Anatomy continúa ampliando su legado dentro de la televisión contemporánea. Su permanencia responde tanto a la evolución de sus personajes como a su capacidad de mantenerse vigente en nuevas plataformas de consumo.