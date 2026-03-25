¡Confirmado! Dos actores de 'Grey’s Anatomy' abandonan la serie

La cadena ABC confirmó que los actores Kevin McKidd y Kim Raver, quienes interpretan a los doctores Owen Hunt y Teddy Altman respectivamente, abandonarán el drama médico 'Grey's Anatomy' al finalizar su actual vigesimosegunda temporada.

La salida de ambos intérpretes se materializará en el episodio final programado para el próximo 7 de mayo de 2026, cerrando un ciclo narrativo de más de quince años para sus personajes en la producción de Disney Television Studios.

Esta decisión, descrita por fuentes de la industria como un movimiento creativo planificado, pone fin a la historia de una de las parejas más emblemáticas del Grey Sloan Memorial Hospital tras una trayectoria marcada por sus antecedentes militares y una compleja relación sentimental.

La producción de ABC confirmó que dos actores de “Grey’s Anatomy” abandonan la serie tras 22 temporadas en el final de mayo. IG: greysabc

Final de ciclo para Owen Hunt y Teddy Altman

Kevin McKidd se integró al elenco durante la quinta temporada en 2008, personificando a un cirujano de trauma con un pasado vinculado al servicio militar en Irak.

Su llegada supuso un cambio en la dinámica de la serie, introduciendo temáticas sobre el trastorno de estrés postraumático y la medicina de combate en un entorno civil.

Por su parte, Kim Raver debutó en la sexta entrega como la cirujana cardiotorácica Teddy Altman, estableciendo desde el inicio un vínculo profundo con el personaje de Hunt que evolucionó desde la amistad hasta el matrimonio en la temporada 18.

La narrativa de la temporada 22 ha preparado el terreno para este desenlace tras mostrar el deterioro de su relación ficticia, que culminó en un divorcio derivado de las tensiones de un matrimonio abierto fallido.

A pesar de los conflictos en pantalla, la producción ha enfatizado que la despedida busca otorgar un cierre coherente a sus arcos de transformación.

La salida de ambos actores se suma a la lista de partidas históricas del programa, aunque la cadena no ha descartado la posibilidad de apariciones especiales en entregas futuras, manteniendo la puerta abierta como ha sucedido con otros miembros del reparto original.

El drama médico de ABC enfrentará una de sus bajas más significativas tras más de quince años de historia compartida. IG: greysabc

Detalles de la salida de dos actores de “Grey’s Anatomy” tras 22 temporadas

La creadora de la serie, Shonda Rhimes, expresó a la revista Variety su satisfacción por el camino recorrido por los personajes y la calidad del trabajo entregado por los actores.

Es agridulce y alegre a la vez dar a esta pareja el final feliz que su historia merece”, señaló Rhimes al valorar el legado de los intérpretes.

La productora subrayó que las contribuciones de McKidd y Raver han dejado una marca permanente en la identidad de 'Grey's Anatomy', destacando especialmente su profesionalismo y la evolución de sus roles desde sus incorporaciones hace más de una década.

Foto: Tomadas de IMDB .

Kevin McKidd, reconocido previamente por su trabajo en la cinta 'Trainspotting' y la serie 'Rome', reflexionó sobre el peso de este proyecto en su trayectoria internacional de largo aliento.

“Ha sido un enorme capítulo de mi vida, creativa y personalmente”, afirmó el actor escocés, indicando que este cierre representa una plataforma para emprender nuevos desafíos en la industria cinematográfica.

Para el actor, la experiencia en el set de ABC ha sido formativa, permitiéndole perfeccionar sus habilidades narrativas mientras anticipa la construcción de nuevos proyectos y la exploración de historias inéditas en su carrera.

La temporada 22 de la serie consta de un total de 18 episodios, de los cuales ya se ha completado el proceso de rodaje íntegramente según los reportes internos.

Al momento de hacerse pública la noticia, restan cuatro entregas por emitirse, las cuales conducirán progresivamente hacia el desenlace de las tramas de Owen y Teddy.