¿Te gusta el rock? Mötley Crüe estará GRATIS en la Fenapo 2026

Los amantes del rock y el glam metal ya tienen un motivo para emocionarse. La icónica banda Mötley Crüe fue confirmada como parte del cartel de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, uno de los eventos más importantes y esperados de San Luis Potosí.

Así que ve preparando tu outfit rockero, porque la agrupación promete desatar una noche llena de adrenalina, guitarras y nostalgia con un concierto completamente gratuito.

Feria Nacional Potosina 2026

Si aún no conoces la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se trata de una de las celebraciones más populares de San Luis Potosí, reconocida por reunir artistas nacionales e internacionales en presentaciones gratuitas dentro del Foro Teatro del Pueblo.

La feria suele realizarse durante agosto y tiene como objetivo promover la cultura y tradiciones del estado, convirtiéndose en uno de los eventos más concurridos del país.

Mötley Crüe llegará a la Fenapo 2026

La noticia fue confirmada a través de redes sociales oficiales de la feria, sorprendiendo tanto a seguidores del evento como a fanáticos del rock.

“Llegará a la FENAPO 2026 para desatar una noche histórica llena de rock, energía y adrenalina en La Mejor Feria de México”, señalaron junto al anuncio oficial de la banda.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de la presentación ni los horarios, la expectativa ya comenzó a crecer entre los fans, quienes esperan cantar en vivo éxitos como Kickstart My Heart y Home Sweet Home.

Motley Crue llegará a San Luis Potosí con concierto gratuito en la Fenapo 2026 Foto: Cuartoscuro.com

Fans reaccionan al concierto de Mötley Crüe

La publicación del anuncio rápidamente se llenó de reacciones y comentarios de usuarios emocionados por la llegada de la legendaria banda a México.

Muchos seguidores destacaron que la participación de Mötley Crüe representa una propuesta diferente dentro del cartel de la Fenapo, especialmente para los amantes del hard rock y el glam metal.

Otros usuarios comenzaron a preguntar cuándo será el concierto, aunque hasta el momento los organizadores no han revelado la fecha oficial de su presentación.

¿Quién es Mötley Crüe?

Mötley Crüe es una banda estadounidense de glam metal y hard rock formada el 17 de enero de 1981 en Los Ángeles, California.

A lo largo de su trayectoria se ha convertido en una de las agrupaciones más exitosas del género, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo y reconocimientos como el American Music Award al Mejor Álbum de Hard Rock/Heavy Metal y el Premio Kerrang! Salón de la Fama.

Además de esta agrupación, también se confirmó la participación de Lila Downs, Kenia OS y El Bogueto como parte del cartel de la Fenapo 2026.

Si eres fan del rock, esta podría ser tu oportunidad para escuchar a una de las bandas más emblemáticas del género completamente gratis y vivir una noche inolvidable en San Luis Potosí.