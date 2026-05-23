Feria Internacional del Libro Universitario  arranca con llamado a la paz 

XALAPA.- Con una apuesta por las juventudes y la construcción de paz como ejes centrales arrancó la Feria Internacional del Libro Universitario. La Universidad Veracruzana anunció que habrá más de 500 actividades, tres países invitados: Sudáfrica, Palestina y Colombia, y un programa que combina literatura, pensamiento crítico, investigación y diálogo académico en un momento en que la vida cultural universitaria enfrenta presiones presupuestales y disputas por el control de la agenda pública.

Los países invitados a la FILU 2026 son Sudáfrica, Palestina y Colombia. Foto: Lourdes López

Durante la inauguración, a cargo del rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar, señaló que la FILU no pretende ser sólo un escaparate editorial, sino un espacio para discutir el lugar de la cultura en tiempos de polarización. El rector enfatizó la importancia de la educación, de la palabra y del conocimiento de la historia en la construcción de la paz.

En la ceremonia, que se celebró en la explanada de La Casa del Lago, el colectivo pro-Palestina ondeó la bandera ante la presencia de Nadia Layla Rasheed, embajadora de Palestina, ante quien clamaron consignas en apoyo a la liberación y un alto a la violencia en la franja de Gaza. La diplomática agradeció el respaldo y destacó que su nación resiste pese a los ataques.

Por su parte, la embajadora sudafricana Beryl Rose Sisulu, evocó a Nelson Mandela y su declaración sobre los derechos humanos y la paz, así como la importancia de la educación para mejorar el mundo.

La Feria Internacional del Libro Universitario tendrá más de 500 actividades. Foto: Lourdes López

Entre los autores que participarán en este encuentro están Juan Pablo Villalobos, Jordi Soler, Elsa Cross, Élmer Mendoza, Sara Jaramillo Klinkert, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Patricio Pron y Maruan Soto Antaky, entre otros. Durante la FILU se rendirá homenaje a Sergio Galindo, Jaime Sabines, Eduardo Antonio Parra y Ricardo Pérez, con lo que se ancla la edición en la memoria literaria y universitaria.