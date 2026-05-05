‘Los que nos quedamos’: El emotivo tema que Alejandra Guzmán dedicó a Silvia Pinal

El regreso de Alejandra Guzmán a los escenarios en 2026 no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino también un momento profundamente emocional. La llamada “Reina del Rock” anunció el lanzamiento de ‘Los que nos quedamos’, un tema cargado de sentimiento que dedica a su madre, Silvia Pinal, convirtiendo su nueva gira en un homenaje íntimo y poderoso.

¿Cuándo se estrena ‘Los que nos quedamos’?

La canción, que verá la luz el próximo 8 de mayo, no es un lanzamiento cualquiera. Se trata de una pieza especial que da nombre a su tour y que, según la propia cantante, nace desde el amor, la pérdida y la resiliencia.

El proyecto surge tras el fallecimiento de Silvia Pinal. Mezcalent

A través de sus redes sociales, Alejandra compartió un adelanto del proyecto acompañado de una imagen significativa: ella junto al icónico retrato que Diego Rivera realizó de Silvia Pinal, reforzando así el peso simbólico del homenaje.

Esta canción es para mi mami”, escribió la artista, dejando claro que este proyecto tiene un significado personal profundo.

La canción da nombre a su gira Tour 2026. IG laguzmanmx

La muerte de Silvia Pinal en noviembre de 2024 marcó un antes y un después en la vida de la familia, y ahora, Alejandra transforma ese duelo en música.

¿Qué ciudades visitará la gira ‘Los que nos quedamos’ de Alejandra Guzmán?

El tour Los que nos quedamos 2026 arrancará el 1 de agosto en Tijuana y recorrerá varias ciudades del país, incluyendo Querétaro, Puebla, Pachuca, Veracruz, Mérida, Guadalajara, Acapulco, Ciudad de México, Villahermosa y Monterrey. Además, se espera que se anuncien más fechas en las próximas semanas, lo que confirma la expectativa que ha generado este regreso.

La cantante se presentará en arenas clave como CDMX, Guadalajara y Monterrey. IG laguzmanmx

Con más de 30 años de trayectoria, Alejandra Guzmán se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del rock en español. Desde su debut en 1988 con “Bye Mamá”, ha construido un repertorio lleno de éxitos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Temas como “Hacer el amor con otro”, “Eternamente bella”, “Mala hierba” y “Volverte a amar” no faltarán en este nuevo espectáculo. Sin embargo, Los que nos quedamos promete ir más allá de un simple concierto.

Se trata de una experiencia emocional donde la música se convierte en un puente entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la esperanza. La figura de Silvia Pinal, una de las grandes leyendas del cine y la televisión mexicana, estará presente de forma simbólica en cada presentación.

La cantante busca reconectar con su público con un show que incluirá sus grandes éxitos musicales. Mezcalent

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Esta gira representa una especie de renacimiento para Alejandra Guzmán. En los últimos años, la cantante atravesó un proceso complicado de salud, con múltiples cirugías en la columna, la cadera y la espalda baja, derivadas de problemas que arrastra desde hace más de una década.

Estas intervenciones la obligaron a hacer una pausa en su carrera, alejándose temporalmente de los escenarios. Hoy, completamente recuperada y con una nueva perspectiva, la artista busca reconectar con su público y celebrar la vida a través de su música.

Queremos volver a sentir esa conexión con la gente”, ha expresado en distintas ocasiones, dejando ver que este tour también es una forma de agradecer el apoyo incondicional de sus fans.

El tour marca su regreso tras problemas de salud. IG

Así, Alejandra Guzmán regresa más fuerte, más vulnerable y más auténtica que nunca. Con una canción que nace del corazón y una gira que promete emociones intensas, la cantante demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, la música puede ser el mejor refugio.