"Dai Dai": la razón por la que Shakira no se quedará con ni un peso de la canción del Mundial 2026

Hablar de Mundial y no pensar en Shakira parece prácticamente imposible. Después de marcar generaciones enteras con canciones como Waka Waka y La La La, la colombiana vuelve a ponerle ritmo a la máxima fiesta del fútbol con "Dai Dai", el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pero esta vez, además de la música, la cantante también quiere dejar huella por otra razón.

Durante la presentación oficial del primer show de medio tiempo en la historia de las finales mundialistas, Shakira reveló que no se quedará con ninguna ganancia obtenida por "Dai Dai".

¿Qué pasará con el dinero recaudado de "Dai Dai"?

Shakira anunció que donará el 100% de los ingresos generados por la canción al programa Education Fund, impulsado por la FIFA Foundation y la organización Global Citizen. La noticia rápidamente dio la vuelta al mundo y provocó miles de reacciones entre los fans, quienes celebraron el gesto de la intérprete colombiana.

Dai Dai de Shakira AFP

La canción del Mundial 2026 tiene un mensaje más profundo

"Dai Dai", tema que Shakira interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, mezcla ritmos latinos con afrobeat y ya se perfila como una de las canciones más importantes del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, para Shakira el sencillo representa mucho más que un himno futbolero.

Dai Dai de Shakira AFP

Durante el evento encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la cantante explicó que la canción busca transmitir un mensaje de esperanza para millones de niños alrededor del mundo.

Creo que esta canción es mucho más que una canción de la Copa del Mundo. Es un mensaje para cada niño al que alguna vez le dijeron que su sueño era una tontería, expresó la artista.

Además, aseguró que el tema también funciona como un homenaje a grandes leyendas del fútbol como Pelé, Ronaldo Nazário y Lionel Messi, recordando que incluso los campeones más grandes comenzaron siendo niños con sueños aparentemente imposible.

¿Por qué donará todas las ganancias?

Shakira explicó que la educación es una de las causas sociales más importantes para ella y que ha podido comprobar personalmente cómo cambia la vida de niños y comunidades enteras.

Por esa razón, decidió destinar completamente las ganancias de "Dai Dai" al fondo educativo impulsado por la FIFA y Global Citizen.

La colombiana señaló que brindar acceso a la educación es una de las herramientas más poderosas para transformar el futuro de millones de menores.

He visto con mis propios ojos cómo la educación transforma vidas. Es algo muy tangible, realmente puedes ver el cambio, comentó durante la presentación oficial.

El dinero recaudado será utilizado para apoyar programas educativos y oportunidades de aprendizaje para niños en distintas partes del mundo, especialmente en comunidades vulnerables.

Dai Dai de Shakira AFP

Shakira hará historia en la final del Mundial

Además de interpretar la canción oficial del torneo, Shakira también será una de las protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista.

La FIFA confirmó que la cantante colombiana compartirá escenario con Madonna y el grupo surcoreano BTS durante la final del 19 de julio de 2026 en el estadio MetLife Stadium.

El espectáculo será producido por Global Citizen y contará con la participación de Chris Martin, quien ayudó a seleccionar a los artistas que formarán parte del evento.

Dai Dai de Shakira AFP

La intención es crear un show que combine la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y asiáticos, en lo que promete convertirse en uno de los momentos más vistos del año.

AAAT*