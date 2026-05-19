Participante de Survivor pierde una pierna en el reality y cancelan grabaciones

Stavros Floros, participante del reality ‘Survivor Grecia’ perdió una pierna en la locación en donde se grababa el programa, en República Dominicana, por lo que las filmaciones quedaron canceladas definitivamente.

Durante la transmisión en vivo del programa se dio a conocer sobre la cancelación de reality, luego de que los demás participantes fueron informados sobre el estado de salud de Stavros.

Amputan pierna a participante de Survivor Grecia

Accidente en Survivor Grecia. Especial

De acuerdo con medios locales de Grecia, donde se transmite el reality y de donde es originario Stavros, el incidente ocurrió cuando el participante tomaba un descanso de las grabaciones, por lo que decidió realizar una pesca submarina cerca de la isla Saona.

Cabe recordar que en este reality los participantes deben suministrar sus alimentos cuando van perdiendo en competencias, entonces, en algunas ocasiones pescan para tener más comida.

Así, el joven de 21 aprovechó el descanso y realizó la pesca submarina, sin embargo, no se percató que una lancha de motor, aparentemente de giro turístico, se acercó a donde se encontraba y ahí fue donde sucedió el accidente.

Las extremidades inferiores de Floros fueron alcanzadas por las hélices del motor de la lancha provocándole graves lesiones en ambos pies.

Debido al accidente, la producción auxilió al participante y lo trasladó al hospital más cercano, en donde se determinó que las lesiones que sufrió en el pie izquierdo eran muy graves por lo que se tenía que amputar la pierna. En tanto, el pie derecho se encuentra en recuperación.

Stavros Floros, fuera de peligro

Luego de lo ocurrido, Survivor publicó un comunicado en redes sociales, en donde compartió información sobre el estado de salud del participante.

Nuestro Stavros está fuera de peligro. Está hospitalizado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) habiendo recuperado plenamente el conocimiento, mientras que se está evaluando su traslado aéreo a un centro especializado en los Estados Unidos tan pronto como su condición lo permita. Nuestros pensamientos están con él y con su familia, que pronto estará a su lado. Para cualquier novedad, se les mantendrá informados también por aquí”.

En tanto, la cadena griega SKAI anunció que Survivor Grecia suspendió sus emisiones hasta que finalice la investigación realizada por autoridades portuarias de República Dominicana.

El conductor de la embarcación fue arrestado y permanece bajo custodia. Él admitió que Stavros Floros y Manos Malliaros, compañero de reality del joven, colocaron una boya donde estaban nadando, pero el chofer no se percató.

Participante reaparece en redes

Accidente en Survivor Grecia. Especial

Luego de varios días hospitalizado, el joven reapareció en redes sociales para compartir un agradecimiento por las muestras de cariño que ha recibido, tanto de sus compañeros del reality, como del público.

Realmente todo el asunto es un milagro. Gracias a todos los que me regalaron esta sonrisa", escribió.

Usuarios que siguen el reality y a Stavros, mandaron mensajes de apoyo al joven y le desearon pronta recuperación.

Stavros Floros es un joven de 22 años que radica en Grecia y se dedica a la apicultura mediante un negocio familiar. El hombre estudió contabilidad y finanzas.

Floros tiene 10 hermanos, en su tiempo libre le gusta practicar futbol y boxeo y en el reality se caracterizaba por su buen humor.

Versión griega de Survivor

Survivor Grecia es una versión del formato internacional ‘Survivor’, un reality de supervivencia y competencia basado en el programa creado por Charlie Parsons.

En Grecia se convirtió en un fenómeno televisivo, especialmente desde el relanzamiento de 2017, cuando empezó a transmitirse con gran éxito en la cadena Skai TV. El programa mezcla pruebas físicas extremas, estrategia, convivencia y votaciones para eliminar participantes, muy al estilo de otras versiones internacionales como Survivor México o la edición estadounidense.

El reality también se volvió muy popular por las polémicas entre participantes, romances, discusiones y rivalidades que se viralizan en redes sociales y programas de espectáculos griegos.

Algo que llama la atención a muchos espectadores latinoamericanos es que el formato griego suele ser más intenso en lo físico y emocional, con temporadas largas y competencias muy demandantes.

*mvg*