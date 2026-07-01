Geraldine Bazán, Gabriel Soto y Tania Rincón se unen en el ‘Bazán con Causa’ por los niños de México

Geraldine Bazán vuelve a demostrar su compromiso con las causas sociales. La actriz encabezará una nueva edición del ‘Bazán con Causa’, una iniciativa solidaria organizada en colaboración con World Vision México, que busca recaudar recursos para fortalecer diversos programas dirigidos a niños y adolescentes en vulnerabilidad.

¿Quiénes asistirán al ‘Bazán con Causa’?

El evento reunirá a destacadas figuras del entretenimiento mexicano, entre ellas Gabriel Soto, Tania Rincón, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Claudia Álvarez, Erika Zaba, Mariana Villalobos y el reconocido diseñador Jorge Ayala, quienes donaron diversos artículos para ser puestos a la venta.

Gabriel Soto, Tania Rincón y otras celebridades donaron artículos para apoyar a la niñez mexicana. IG gabrielsoto

¿Cuándo será el ‘Bazán con Causa’?

El ‘Bazán con Causa por Geraldine Bazán’ se llevará a cabo los próximos 9 y 10 de julio, en un horario de 10:00 a 19:00 horas, dentro de las instalaciones del Hotel W de la Ciudad de México.

Durante ambos días, los asistentes podrán adquirir prendas, accesorios y diversos artículos donados por celebridades, marcas aliadas y personalidades comprometidas con la labor social que impulsa World Vision México.

Geraldine Bazán encabeza una nueva edición del "Bazán con Causa" junto a World Vision México. IG

Cada compra realizada durante el bazar representará una contribución directa a los programas que desarrolla la organización para mejorar las condiciones de vida de miles de niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país.

¿A qué se destinarán los recursos?

Todo lo recaudado durante el evento será destinado a fortalecer distintos programas sociales impulsados por World Vision México.

Entre ellos destacan iniciativas enfocadas en la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, acciones para combatir el trabajo infantil, proyectos de ayuda humanitaria en comunidades afectadas por emergencias y programas de atención para menores en situación de movilidad.

Desde 2023, Geraldine Bazán es embajadora de World Vision México.

Asimismo, los recursos contribuirán a proyectos relacionados con el acceso al agua potable, saneamiento e higiene, gestión ambiental, acción climática, empleabilidad para jóvenes, emprendimiento y desarrollo comunitario.

La organización también trabaja en la promoción de políticas públicas que fortalezcan la protección de los derechos de la infancia y fomenten una mayor participación de la sociedad en estos temas.

Con este evento, Geraldine Bazán reafirma que su trabajo va más allá de la actuación y que su influencia puede convertirse en una plataforma para promover causas que generan un impacto real.

El evento reúne a figuras del espectáculo y marcas comprometidas con una causa social. IG

Su participación ha permitido dar mayor visibilidad a temas como la prevención de la violencia infantil, la erradicación del trabajo infantil y la importancia de garantizar el acceso a oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.