"¡Sí, sí es mi novia!": Gabriel Soto deja en shock al confirmar romance con su psicóloga

Después de varias semanas de rumores, Gabriel Soto decidió terminar con las dudas y confirmó públicamente que tiene una nueva pareja. El actor habló por primera vez sobre esta etapa de su vida sentimental y reveló que la mujer que conquistó su corazón es Colibrí Jiménez.

Gabriel Soto confirmó que está en una relación

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el protagonista de exitosas telenovelas se mostró relajado y visiblemente feliz al hablar del momento que vive tanto en lo personal como en lo profesional.

El actor reveló que ella fue su terapeuta durante un momento complicado de su vida. IG colibrijimenez

Estoy pleno, estoy muy ilusionado, estoy muy tranquilo y muy lleno en todos los sentidos", expresó el actor, dejando ver que atraviesa una etapa de estabilidad después de los momentos complicados que enfrentó en los últimos años.

Gabriel Soto revela que sus hijas ya conocen a su nueva novia

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Gabriel Soto aseguró que sus dos hijas conocen perfectamente a su nueva pareja y que siempre han estado enteradas de los cambios importantes en su vida.

Ya la conocen, claro. Evidentemente no puedo dar un paso sin que ellas sepan", comentó, destacando que la comunicación con sus hijas sigue siendo una de sus principales prioridades.

Soto aseguró que sus hijas conocen y aceptan a su nueva pareja. Instagram

¿Quién es Colibrí Jiménez?

El actor aprovechó para presentar oficialmente a Colibrí Jiménez, explicando que se trata de una mujer con una trayectoria profesional muy distinta al mundo del espectáculo.

Según contó, ella es chef de profesión y también se dedica a la terapia, una labor que incluso los ha llevado a colaborar juntos en iniciativas de carácter social a través de una fundación.

Es una gran mujer. Es chef y terapeuta; además estamos haciendo un proyecto para la fundación. Estamos muy contentos y muy complementados", explicó.

El actor pidió que no se hagan especulaciones sobre el inicio de la relación. IG colibrijimenez

¿Cómo inicio la relación de Gabriel Soto y Colibrí Jiménez?

Sin embargo, uno de los detalles que más sorprendió fue la manera en que comenzó su historia.

Gabriel reveló que conoció a Colibrí hace varios años, cuando atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida. En aquel momento, ella fue su terapeuta y lo acompañó durante un proceso de recuperación tanto emocional como relacionado con temas de salud y suplementación.

A Colibrí la conozco desde hace unos años. Fue mi terapeuta y me ayudó a salir de un bache muy complicado, no solamente emocional, sino también de suplementación. Así pasan las cosas", confesó.

Explicó que decidieron hacer público el romance porque ya es una relación seria. IG colibrijimenez

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción entre los reporteros, quienes también le preguntaron sobre las versiones que señalaban que la relación habría comenzado mientras aún enfrentaba otros procesos personales. El actor fue contundente y pidió no alimentar rumores.

No empiecen con chismes, eso no pasó así. Finalmente lo importante es estar bien siempre", respondió.

Poco después llegó el momento que terminó por confirmar todas las sospechas. Ante la pregunta directa sobre si Colibrí Jiménez era oficialmente su novia, Gabriel Soto respondió sin rodeos.

Sí, sí es mi novia", dijo con una sonrisa.

Soto aseguró que sus hijas conocen y aceptan a su nueva pareja. IG colibrijimenez

Aunque prefirió mantener en privado algunos detalles de la relación, explicó que decidieron hacerla pública porque consideran que ya se encuentra en una etapa sólida y estable.

Llevamos algunos días... pero ni hagan matemáticas porque nadie sabe la realidad como nosotros. Hay cosas que funcionan y otras que no", comentó, dejando claro que las fechas y las especulaciones no reflejan necesariamente lo que vivieron como pareja.

Incluso explicó que, cuando una relación apenas comienza, prefiere mantenerla lejos de los reflectores.

Cuando estás intentando y viendo qué pasa, no tienes por qué hacerlo público. Pero cuando ya es algo más serio, entonces sí", señaló.

Con esta confirmación, el actor pone fin a semanas de especulaciones y deja claro que atraviesa una nueva etapa en su vida, convencido de que encontró nuevamente el amor y dispuesto a disfrutarlo lejos de los rumores.