Gabriel Soto y Geraldine Bazán reaparecen juntos

¿Regresaron? Gabriel Soto y Geraldine Bazán compartieron una fotografía juntos en redes sociales… Para celebrar el cumpleaños 17 de su hija Elissa Marie, así como el próximo aniversario de Alexa Miranda, quien llegará a los 12 años este jueves 19 de febrero

Un mensaje de unidad familiar

Fue el propio actor quien decidió compartir la intimidad del evento a través de sus plataformas digitales, publicando imágenes que confirman la buena relación que mantiene actualmente con la madre de sus hijas. En las fotografías se observa a los cuatro integrantes de la familia sonrientes, una estampa que no se veía con frecuencia en años anteriores.

Soto acompañó las imágenes con un texto dirigido explícitamente a las menores, pero que implícitamente subraya la colaboración con Bazán:

“Hijas, son nuestra vida entera y las amamos con todo el corazón. Ya les he dicho todo lo que les deseo y estaremos siempre para ustedes y sobre todas las cosas”, escribió el protagonista de telenovelas.

El mensaje continuó destacando la evolución personal de las jóvenes.

“Qué gran orgullo ver las personas tan hermosas, nobles e inteligentes en las que se han convertido”.

Elissa y Alexa: Adolescencia y juventud

El paso del tiempo es evidente en las imágenes compartidas. Elissa Marie, quien ha mostrado interés por seguir los pasos artísticos de sus padres, se encuentra a un año de alcanzar la mayoría de edad, mientras que Alexa Miranda entra de lleno a la adolescencia.

Este cambio de etapa vital ha requerido que ambos actores ajusten sus dinámicas de convivencia. A casi ocho años de su separación, ocurrida oficialmente en mayo de 2018 tras una década de relación sentimental y dos años de matrimonio, la madurez parece haberse instalado definitivamente en el trato entre ambos.

¿Regresan? Geraldine Bazán desmiente rumores

La cercanía mostrada en las redes sociales inevitablemente reaviva la memoria del público sobre su historial amoroso. La última vez que se les vio interactuando en un evento de gran magnitud fue durante el UpFront de Televisa en 2025.

En aquella ocasión, la cordialidad entre ambos desató una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, Geraldine Bazán fue tajante al respecto, estableciendo límites claros ante la prensa y el público que esperaba un regreso amoroso.

La actriz descartó cualquier posibilidad de retomar la relación de pareja con declaraciones contundentes que hoy cobran vigencia ante las nuevas imágenes:

“No, no hay segundas oportunidades”, afirmó Bazán. Aclaró que “no hay borrón y cuenta nueva”. Definió su vínculo actual como el de “una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas”.

La presencia de ambos en el pastel de cumpleaños de este martes confirma que, más allá de las diferencias que pudieron tener en el pasado, el acuerdo de paz es sólido.

“Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida”, sostuvo la actriz en su momento.

Por ahora, tanto Gabriel Soto como Geraldine Bazán continúan con sus respectivas carreras y vidas personales por separado, convergiendo únicamente en los momentos que marcan la historia de sus hijas, como este doble cumpleaños en febrero.