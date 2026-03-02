Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Elissa Marie, sufre accidente y termina en el hospital

Geraldine Bazán y Gabriel Soto vivieron momentos de tensión luego de que la actriz mostrara en redes sociales que su hija mayor, Elissa Marie, tuvo que ser llevada al hospital. La publicación, realizada desde el área de urgencias, generó inquietud entre sus seguidores al ver a la joven recostada en una camilla y con una herida visible a la altura de la ceja.

A través de sus historias de Instagram, la actriz decidió compartir lo que estaba ocurriendo en ese momento. En la imagen se apreciaba a la adolescente de 17 años mientras esperaba atención médica, con una lesión que aparentaba estar sangrando.

Instagram

Para describir la situación, la también modelo escribió: “Noche en urgencias”, dejando claro que se trataba de una situación inesperada.

Elissa Marie recibe puntadas tras el accidente

Más adelante, Geraldine Bazán publicó una segunda fotografía en la que se observa a un médico atendiendo a su hija y trabajando en la zona de la ceja. En esa actualización explicó el alcance de la lesión con el mensaje:

“Unas 10 puntadas y el susto. ¡Gracias a todos”, confirmando que el incidente, aunque delicado, no tuvo consecuencias graves.

Captura de pantalla

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre cómo ocurrió el accidente. Ni Elissa Marie ni su padre, Gabriel Soto, han explicado públicamente qué provocó la herida.

Sin embargo, las palabras de la actriz fueron suficientes para tranquilizar a quienes estaban pendientes de la salud de la joven, ya que dejó claro que todo quedó en un fuerte susto y en la necesidad de cerrar la lesión con puntadas.

Captura de pantalla

La relación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto por sus hijas

Este episodio ocurre en una etapa en la que Geraldine Bazán y Gabriel Soto han mostrado mantener una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijas, Elissa Marie y Miranda. Con el paso del tiempo, ambos han coincidido en celebraciones y eventos importantes, lo que ha generado comentarios sobre su cercanía.

Sobre esa buena relación, el actor habló recientemente en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

Instagram

“La verdad es que hay mucho cariño, siempre lo va a haber y eso lo hemos dicho siempre. Es la mamá de mis hijas y nos hemos unido por muchas cuestiones que nuestras hijas ya están creciendo, ya estamos tocando temas un poco más profundos en donde tenemos que tomar decisiones en muchos sentidos”, expresó.

También se refirió a un encuentro familiar que compartió en redes sociales y que fue organizado por la actriz.

“Geraldine organizó un brunch para festejar a las dos, ya que Miranda ahorita está en un campamento con la escuela. Decidimos festejarlas juntas, pero siempre va a haber esa buena relación, ese cariño, ese respeto, cordialidad, respeto por el bienestar de nuestras hijas. Somos una familia y siempre lo vamos a ser”, reiteró.

PJG