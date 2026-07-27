¿Gema Garoa embarazada? Actriz muestra síntomas en La Casa de los Famosos

Gema Garoa presentó náuseas y vómito durante la primera noche de su estancia en La Casa de los Famosos México 2026, algo que hace cuestionar a los seguidores sobre si la actriz está embarazada.

La actriz Gema Garoa fue una de las últimas habitantes confirmadas para la cuarta temporada del reality show. Su ingreso sorprendió porque, además de que se anunció en el mismo programa de arranque, horas antes se había enterado de la muerte de su padre.

Pese a su luto, la también modelo mexicana decidió entrar al programa para comenzar esta nueva etapa de su vida.

Incluso, cuando fue recibida en el foro, Galilea Montijo, conductora del reality, le dio su pésame y un emotivo abrazo para mostrar empatía por su pérdida.

¿Gema Garoa está embarazada?

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026. Especial

La pregunta sobre si Gema Garoa está embarazada se volvió tendencia puesto que, en el 24/7 del programa, fue posible ver cómo la actriz presentó náuseas y vómito.

La noche del 26 de julio, primera del programa, la modelo de 35 años se dirigió al baño acompañada de la actriz Arantza Ruiz. Mientras caminaban juntas, Gema sintió nauseas e hizo el sonido claro de cuando una persona tiene asco y ganas de vomitar.

Ante tal situación, Arantza se quedó viendo sorprendida a su compañera y, de forma directa le preguntó que si estaba embarazada.

Gema Garoa negó dicha situación e incluso hizo una confesión:

Tengo como 3 meses de celibato por decisión propia”.

Por la respuesta, ambas actrices rieron y especularon sobre la posibilidad de una indigestión provocada por la cena.

Pese a que Gema Garoa ya aclaró que no está embarazada, el clip en donde se observa cómo tuvo los síntomas, se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados durante la primera jornada en la casa.

Petición de la actriz ante la muerte de su padre

Luego de que se supo de la muerte de su padre, Gema Garoa hizo una inesperada petición al resto de los participantes del reality.

Durante el brindis de bienvenida, la modelo relató que tanto su madre como su padre murieron.

Hace tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá. Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa, me enteré de que acaba de fallecer”, detalló.

Sin embargo, el momento serio y de tristeza tuvo un giro repentino cuando la misma actriz confesó que no tenía una relación cercana con su padre, por lo que, aunque sí era un momento feo en su vida, no lo utilizaran sus compañeros como justificación para nominarla:

No quiero que me salgan con la mam*da de que ‘la nomino para que viva el duelo con su familia’, no tengo familia, soy huérfana, quiero vivir mi duelo con ustedes”, sentenció.

¿Quién es Gema Garoa?

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026. Especial

Es una actriz y modelo mexicana que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en telenovelas.

Nacida en Valle Hermoso, Tamaulipas, el 13 de febrero de 1990, desde pequeña mostró interés por la actuación y, según ha contado en entrevistas, una de las telenovelas que despertó su pasión por este medio fue María la del Barrio.

Tras graduarse comenzó participando en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Poco después dio el salto a las telenovelas.

Ha participado en producciones como:

Pasión y poder

Sin rastro de ti

Mi adorable maldición

La jefa del campeón

Contigo sí

Eternamente amándonos

Fugitivas, en busca de la libertad

Gema ha construido una carrera constante en la televisión mexicana. Aunque pocas veces ha sido protagonista, se ha convertido en un rostro frecuente en los melodramas.

En cuanto a su vida sentimental, Gema ha sido muy reservada. A diferencia de otros famosos, no ha protagonizado romances mediáticos ni se le conocen relaciones sentimentales confirmadas con figuras del espectáculo.

Lo más que ha compartido sobre el tema es que, en algún momento de su vida, llegó a conformarse con "migajas de amor".

En una entrevista para promocionar la telenovela Hermanas, un amor compartido, confesó que se identificó con su personaje, Marcela, porque ella también había pasado por una etapa en la que aceptó menos de lo que merecía en una relación. Sin embargo, no reveló el nombre de esa expareja ni dio detalles sobre la historia.