"Que nadie hable de mi físico": Galilea Montijo responde a quienes se burlan de su rostro

Galilea Montijo volvió a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez no precisamente por su trabajo en televisión. La conductora ha recibido varios comentarios en redes sociales relacionados con su apariencia física, particularmente por los cambios que algunos usuarios han señalado en su rostro durante las últimas semanas.

El tema salió nuevamente a relucir durante un encuentro con la prensa, en medio de las actividades relacionadas con La Casa de los Famosos México 2026, reality que está a punto de comenzar una nueva temporada y que tendrá, una vez más, a Galilea como conductora principal.

Ante las preguntas sobre las opiniones que circulan en internet sobre su imagen, la presentadora decidió responder de manera directa. Y aunque su intervención fue breve, bastaron unas cuantas palabras para dejar clara su posición frente a quienes acostumbran opinar sobre el físico de otras personas.

Galilea Montijo responde a las críticas sobre su rostro

Al finalizar la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México 2026, uno de los reporteros presentes aprovechó para preguntarle a Galilea Montijo cómo toma los comentarios que se han hecho sobre su apariencia.

La conductora no evitó la pregunta y, con su característico estilo, respondió primero con otra pregunta.

"¿Pues tú me ves mal?", dijo Galilea.

El periodista le aseguró que la veía bien, pero la conductora aprovechó el momento para expresar lo que piensa sobre las críticas relacionadas con el aspecto físico de las personas.

"Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico", sentenció.

La frase rápidamente llamó la atención, pues Galilea dejó claro que, desde su punto de vista, la apariencia de una persona no debería convertirse en un tema para que los demás hagan comentarios o juicios.

Galilea Montijo, conductora. Especial

Su respuesta también refleja una postura que la conductora ha expresado anteriormente: cada quien tiene derecho a decidir sobre su propia imagen y sobre los cambios que quiera hacer en ella.

¿Por qué critican el rostro de Galilea Montijo?

Durante las últimas semanas, las fotos y videos de Galilea Montijo han generado comentarios entre los usuarios de redes sociales. Algunos internautas aseguran haber notado cambios en su rostro y comenzaron a especular sobre posibles procedimientos estéticos.

La situación tomó fuerza a raíz de las apariciones públicas de la presentadora como parte de la promoción de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, Galilea ya había hablado sobre algunos de los motivos que podrían explicar los cambios que algunas personas percibieron en su apariencia.

La conductora contó que recientemente atravesó por una gripe que también tuvo efectos en su aspecto y explicó que se había realizado un procedimiento estético en la zona de las cejas. Debido a esto, presentó inflamación temporal, algo que pudo influir en la manera en que lucía en algunas de sus apariciones.

Más allá de las especulaciones, Galilea ha dejado claro que se siente bien consigo misma y que las decisiones relacionadas con su imagen forman parte de su vida personal.

Galilea Montijo, conductora. Especial

Para ella, el tema debería quedarse precisamente ahí, en una decisión propia que no tendría por qué estar sujeta a la opinión de los demás.

Galilea Montijo señala los comentarios que recibe en redes

En otras ocasiones, la presentadora también ha hablado sobre el tipo de críticas que recibe en internet. Incluso ha señalado que algunos de los comentarios negativos relacionados con su físico provienen de mujeres.

Esta situación, según ha expresado, le resulta contradictoria, especialmente en un momento en el que constantemente se habla sobre la importancia de que exista respeto y apoyo entre ellas.

Galilea ha defendido en distintas ocasiones la idea de que cada mujer debería poder decidir sobre su cuerpo y su apariencia sin tener que enfrentarse a cuestionamientos o ataques por parte de otras personas.

Por eso, su reciente respuesta ante la prensa fue mucho más que una reacción a un comentario. Con una sola frase, la conductora puso sobre la mesa una discusión que suele repetirse en redes sociales: hasta dónde tienen derecho los demás a opinar sobre el físico de una persona pública.

Aunque Galilea es una de las figuras más conocidas de la televisión mexicana y está acostumbrada a estar bajo la mirada del público, también ha dejado claro que eso no significa que tenga que aceptar cualquier comentario sobre su cuerpo.

Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico, reiteró

La conductora se prepara para una nueva temporada de La Casa de los Famosos México

Mientras enfrenta esta conversación sobre su apariencia, Galilea Montijo también se encuentra lista para regresar a uno de sus proyectos más importantes en televisión.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 comenzará el próximo 26 de julio, y la conductora volverá a estar al frente de las galas principales del reality.

Desde que el formato llegó a México, Galilea ha sido una de las figuras centrales del programa. Su trabajo como presentadora la ha llevado a encabezar las transmisiones de las nominaciones, las eliminaciones y los momentos más importantes que ocurren dentro de la casa.

La Casa de los Famosos México 2026 Mateo Reyes

En esta nueva edición, la conductora estará acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, quienes formarán parte del equipo que seguirá de cerca todo lo que ocurra con los habitantes.