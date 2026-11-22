La conductora Galilea Montijo protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026, celebrados el sábado 21 de noviembre en la Ciudad de México. Durante la ceremonia, recibió el Icon Award, un reconocimiento que decidió dedicar a su sobrina Paulina, a quien recordó por la confianza que tuvo para compartirle una parte importante de su vida cuando tenía apenas 14 años.

La presentadora del programa Hoy aprovechó el escenario para agradecer a la comunidad LGBTIQ+ por el cariño que le ha demostrado y expresar el respeto y la admiración que siente hacia sus integrantes.

Foto: Instagram galileamontijo

Al recibir el galardón, Montijo reconoció que no esperaba esta distinción y manifestó su emoción por formar parte de una celebración que reúne a personalidades del espectáculo, el cine y el entretenimiento digital.

De verdad, no lo merezco, pero de verdad lo acepto con todo el cariño y con todo el amor de sus colores”, expresó frente a los asistentes.

¿Por qué Galilea Montijo dedicó su reconocimiento a su sobrina?

Uno de los momentos más significativos del discurso ocurrió cuando Galilea mencionó a su sobrina Paulina, a quien quiso dedicarle el Icon Award.

La conductora recordó que, cuando la adolescente tenía 14 años, se acercó a ella para presentarle a su novia. Montijo reprodujo las palabras con las que su familiar compartió la noticia: “Tía, te quiero presentar a mi novia”.

Ante aquella confesión, la presentadora le hizo saber que contaba con su apoyo y que se sentía orgullosa de ella.

Mi amor, estoy tan orgullosa de ti. Aquí me tienes, aquí estoy para ti y siempre estaré para ti”, recordó durante su intervención.

La historia familiar provocó aplausos entre los invitados, pues Galilea aprovechó la ocasión para destacar la importancia de acompañar y respaldar a las personas que deciden compartir abiertamente su identidad y sus sentimientos.

Son una comunidad que necesitamos sus colores, su magia”, agregó al referirse a la comunidad LGBTIQ+.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el premio en sus redes sociales?

Después de recibir el Icon Award, Galilea Montijo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunas palabras sobre la experiencia y agradecer a quienes hicieron posible la sorpresa.

La conductora aseguró que seguía emocionada por la distinción y expresó la felicidad que le provocó recibir tantas muestras de afecto durante la ceremonia.

Sigo tan emocionada. Gracias por esta sorpresa”, escribió en su publicación.

También dedicó unas líneas a la comunidad LGBTIQ+, a la que agradeció por el cariño que le ha brindado a lo largo del tiempo.

Gracias a toda la comunidad por siempre darme y demostrarme tanto amor y cariño. No tienen idea de lo que los amo y respeto”, compartió.

En el mismo mensaje, Montijo agradeció la oportunidad de participar en la entrega de uno de los reconocimientos, además de mencionar a las personas que la acompañaron durante la celebración.

Entre ellas estuvo Isaac Moreno, a quien agradeció por permanecer a su lado y compartir con ella la alegría de recibir el galardón. También reconoció a Ale Covacs por mantener en secreto la sorpresa antes de la ceremonia.

Sin embargo, la dedicatoria más especial volvió a ser para su sobrina, a quien le expresó públicamente el orgullo que siente por ella.

Mi Paulina, te amo. Estoy orgullosa de lo valiente que eres. Sigue llenando tu vida de colores”, escribió.

SD

¿Quiénes fueron los otros ganadores de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026?

La séptima edición de los Impulse LGBTIQ+ Awards reunió a distintas figuras y proyectos que han destacado en el entretenimiento y la comunidad LGBTIQ+.

Además del reconocimiento Icon Award entregado a Galilea Montijo, la ceremonia distinguió al cineasta David Pablos como Personalidad LGBTIQ+ del Año, mientras que la drag queen Turbulence obtuvo el premio Drag del Año.

Por su parte, Juan Jacobo Hernández recibió el Premio Michael Weinstein a la Trayectoria y Enrique Mudu fue reconocido por Mejor contenido para adultos del año.

En la categoría Proyecto de Entretenimiento con Contenido LGBTIQ+ del Año, el ganador fue Chamaco Mexicano, encabezado por Joaquín Bondoni.

De esta manera, la ceremonia no solo reconoció el trabajo de distintas personalidades y propuestas, también dejó momentos emotivos, como el de Galilea Montijo, quien aprovechó la ocasión para dedicar su premio a Paulina y reiterarle que siempre contará con su respaldo.