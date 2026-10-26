Galilea Montijo se pone bótox en vivo y bromea sobre su “boca chueca”

La conductora Galilea Montijo se sometió a un procedimiento de aplicación de bótox durante su programa en vivo y bromeó sobre su “boca chueca” mientas le realizaban el tratamiento estético.

En los últimos meses, la famosa ha estado en el ojo de la polémica debido a los cambios en su rostro, principalmente, después de una cirugía que se realizó este año para levantar su ceja y mejorar el contorno del cuello, la cual tuvo complicaciones y le provocó lesiones que afectaron temporalmente los movimientos de su boca y uno de sus ojos.

Sobre las críticas tras dicho procedimiento estético, la conductora ha hablado abiertamente e incluso bromea sobre lo que “la gente habla sin conocimiento”. En tanto que ha dejado claro que está completamente a favor de las cirugías y los tratamientos para mejorar su apariencia.

Galilea Montijo se pone bótox en vivo

Galilea Montijo se pone bótox en vivo. @programahoy

Fiel a su estilo y congruente con sus declaraciones, la conductora recientemente sorprendió al realizarse un procedimiento estético durante su programa en vivo.

La doctora me sigue desenchuecando la boca”, comentó Galilea, bromeando mientras la especialista realizaba las inyecciones y explicaba que este tratamiento no solo tenía fines estéticos.

De acuerdo con la especialista que estaba con Galilea, más allá de ser un procedimiento estético, la aplicación de la toxina botulínica, conocida como bótox, ayuda a relajar determinados músculos y señaló que también puede utilizarse en diferentes tratamientos, incluso para las migrañas.

Pero la toxina botulínica entonces lo que hace al relajar el músculo, lo que ayuda es a que se relaje. Y esto permite que haya mucha mejor circulación, que el músculo esté actuando”, enfatizó, señalando que también puede aplicarse en cuello, manos, pies y axilas.

Entonces la toxina botulínica no solamente nos ayuda a las líneas de expresión, sino realmente su función es trabajar en el músculo”, puntualizó.

La especialista además mencionó que los efectos del producto comienzan a presentarse entre cuatro y seis días después de su aplicación.

Críticas a la conductora por nuevo tratamiento estético

Luego de la emisión, el clip en donde Galilea se somete al tratamiento fue compartido en las propias redes sociales del programa, en donde usuarios no tardaron en criticar a la conductora por el nuevo procedimiento estético que se realizó.

En el video se observa cómo “Gali” recibió varias inyecciones de toxina botulínica para cuello y hombros; asimismo, en el clip se pudo ver que la doctora advirtiéndole que le dolería y al parecer así fue, pues la presentadora se quejó ante la mirada de sorpresa de su compañera Tania Rincón.

Tras las inyecciones, Galilea Montijo confesó que sintió cómo casi enseguida se relajó el músculo de su cuello. Y aprovechó este momento para agradecerle a su doctora y bromear con ella por ayudarle a “desenchuecarle la boda”.

Pese a las bromas de la conductora y de que todo fue de forma profesional durante el programa, las críticas nuevamente se hicieron presentes y algunos de los comentarios señalaron: “Ya déjate de poner cosas en tu cuerpo”; “Cuando ves el rostro de la doctora... mejor así me quedo”.

Por otra parte, otros indicaron que también es recomendable atender otros factores antes de recurrir a este tipo de tratamientos, como la alimentación, el estrés y otras posibles deficiencias.

¿Qué es el ‘Barbie Bótox’?

Galilea Montijo se pone bótox en vivo. @galileamontijo

El Barbie Bótox, también conocido como TrapTox, es un tratamiento estético que consiste en inyectar toxina botulínica, conocida popularmente como bótox, en los músculos trapecios, ubicados entre el cuello, los hombros y la parte superior de la espalda. Su objetivo es relajar estos músculos y reducir ligeramente su volumen para conseguir que el cuello luzca más largo y los hombros se vean menos anchos. Su nombre se popularizó en redes sociales por la silueta estilizada que recuerda a la de la muñeca Barbie.

Aunque se utiliza principalmente con fines estéticos, este procedimiento también puede ayudar a aliviar ciertas molestias musculares. Sin embargo, no está libre de riesgos, ya que puede provocar dolor en la zona de las inyecciones, debilidad muscular y dificultades para mover el cuello o los hombros si la toxina afecta demasiado la fuerza de los músculos. Además, sus resultados son temporales y todavía se necesita más evidencia científica para respaldar sus beneficios estéticos.