Galilea Montijo fue sorprendida por su hijo Mateo con un emotivo mensaje y un ramo de flores amarillas en pleno escenario del Tonic Fest en Acapulco, Guerrero, donde el adolescente también le dedicó una canción acompañado por Banda El Recodo.

El gesto ocurrió la noche del jueves 12 de noviembre durante el arranque de la segunda edición del festival musical, conmoviendo hasta las lágrimas a la conductora de Hoy y viralizándose rápidamente en redes sociales.

Galilea Montijo es sorprendida por su hijo Mateo con emotivo mensaje y serenata en Acapulco Instagram

El emotivo mensaje de Mateo a Galilea Montijo en el escenario

Mientras la presentadora encabezaba la conducción inaugural del evento, Mateo —de 14 años— subió de manera inesperada a la tarima para entregarle sus flores favoritas y tomar el micrófono frente a decenas de asistentes. Con voz firme, el joven expresó su admiración por el esfuerzo diario de su madre:

Te quiero agradecer por todo lo que haces por mí y por mis hermanos cada día, estamos muy orgullosos de ti y te amo. Te quiero dedicar esta canción”.

Visiblemente emocionada y casi sin poder articular palabra tras abrazarlo, Galilea Montijo respondió: “Te amo con toda mi alma”. Posteriormente, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió el video del encuentro acompañado de la frase: “Qué sorpresa, mi vida. Eres mi todo”.

Galilea Montijo es sorprendida por su hijo Mateo con emotivo mensaje y serenata en Acapulco Instagram

La complicidad de Fernando Reina y Banda El Recodo

Detrás del detalle estuvo la complicidad de Fernando Reina, exesposo de la conductora y padre de Mateo, quien documentó desde la planeación hasta el momento en que el adolescente subió al escenario. Antes de la presentación, el joven le consultó a su papá sobre el regalo ideal: “¿Cómo ves si le doy un detalle, unas flores amarillas que son sus favoritas? ¿Sería un buen detalle?”.

Además de las palabras, Mateo coordinó con los integrantes de Banda El Recodo —agrupación encargada de cerrar la primera jornada del festival— para dedicarle a su mamá el tema “La mejor de todas”, lanzado en 2011. El propio Fernando Reina celebró el gesto en sus plataformas digitales con el mensaje: “¡Qué bonita sorpresa, Mateo!”.

Galilea Montijo es sorprendida por su hijo Mateo con emotivo mensaje y serenata en Acapulco Instagram

La relación actual entre Galilea Montijo y su hijo Mateo

El reencuentro público cobró especial relevancia para los seguidores de la conductora debido a la dinámica familiar que mantienen desde hace tres años, cuando Mateo decidió mudarse a Acapulco para vivir con su padre.

En emisiones anteriores del programa Netas Divinas, Galilea confesó lo difícil que fue aceptar esa transición cuando el menor tenía 11 años, aunque subrayó que mantiene una comunicación constante y una cercanía inquebrantable con él, tal como quedó demostrado sobre el escenario guerrerense.