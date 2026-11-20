La separación de Mía Rubín y Tarik Othón no pasó inadvertida para su familia. Luego de que la cantante confirmó que terminó su noviazgo de tres años y medio con el rejoneador, Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta, fue cuestionado sobre cómo se encuentra la joven y qué piensa de este momento que atraviesa.

Durante un encuentro con la prensa, el empresario evitó entrar en detalles sobre la vida sentimental de Mía, pero dejó claro que tanto ella como su hermana, Nina Rubín, y Andrea Legarreta cuentan con su cariño y respaldo.

Yo a toda la familia la quiero mucho. A las niñas también, por supuesto. Para mí son muy importantes, que estén bien, que estén felices, comentó ante las cámaras.

Origel explicó que procura acompañarlas cuando lo necesitan, aunque tiene claro que hay asuntos personales en los que prefiere no intervenir. Por eso, aunque puede conversar con ellas y brindarles apoyo, no quiso profundizar en las razones que llevaron a Mía y Tarik a terminar.

Luis Carlos Origel respalda a Mía Rubín y Andrea Legarreta

Al preguntarle directamente cómo apoya a la hija de Andrea Legarreta después de su ruptura, Luis Carlos Origel insistió en que está pendiente de la familia, pero respeta los espacios de cada una.

Dentro de lo que a mí me concierne, por supuesto. No entro más allá en temas personales. A veces podemos tener ciertas pláticas, pero siempre tratando de apoyarlas en lo que se pueda, señaló.

El empresario también habló del conflicto legal que Andrea Legarreta mantiene con Alfredo Adame. La conductora emprendió acciones legales contra el actor y, al ser cuestionado sobre el tema, Origel aseguró que está de su lado, aunque prefiere respetar el desarrollo del procedimiento.

El empresario también habló del conflicto legal que Andrea Legarreta mantiene con Alfredo Adame. IG

Con apoyo total de mi parte, respondió. También dijo que espera que el asunto llegue a una resolución y que procura estar para Andrea en todo lo que está a su alcance.

De esta manera, dejó claro que su respaldo no se limita a la relación que mantiene con la conductora, sino que también incluye a sus hijas, con quienes ha formado un vínculo cercano.

Mía Rubín explica por qué terminó con Tarik Othón

La noticia de la separación llegó después de que Mía Rubín confirmó el fin de su relación con Tarik Othón, con quien estuvo durante aproximadamente tres años y medio.

La cantante habló del tema durante la premiación de GQ Latinoamérica y reconoció que el desenlace no fue como lo había imaginado. Sin embargo, explicó que se trató de una decisión que ambos tomaron.

No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero fue una decisión que ambos tomamos, dijo en una entrevista con El Junket.

Mía también descartó que una tercera persona estuviera involucrada o que la ruptura fuera consecuencia de una pelea. Según explicó, los dos tienen planes diferentes para esta etapa de sus vidas: Tarik contempla mudarse a España para concentrarse en sus proyectos, mientras ella continuará en México con su carrera musical.

Mía también descartó que una tercera persona estuviera involucrada o que la ruptura fuera consecuencia de una pelea. @tarik_othon_oficial

La joven aseguró que conserva cariño por su expareja y prefirió no revelar más detalles sobre lo que ocurrió entre ellos.

Su confirmación llamó la atención porque semanas antes había negado que estuvieran separados. El 28 de octubre, durante el Beliween de Belinda, Mía explicó que ambos habían decidido mantener su noviazgo lejos de las redes sociales para evitar que otras personas opinaran sobre su relación.

Incluso, en mayo de 2026, habían celebrado su tercer aniversario con fotografías y mensajes en redes sociales.

¿Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel vivirán juntos?

En el mismo encuentro con los medios, Luis Carlos Origel también habló de su relación con Andrea Legarreta. Aunque la conductora no pudo acompañarlo al evento, el empresario aseguró que ambos atraviesan un buen momento.

La verdad es que no se puede ocultar que estamos muy felices, comentó. Además, dijo sentirse contento por la manera en que están cerrando el año.

Sobre la posibilidad de vivir juntos, Origel dejó claro que por ahora no tienen planes de dar ese paso. En lugar de apresurarse, explicó que prefieren disfrutar su relación sin adelantarse a lo que pueda ocurrir.

En el mismo encuentro con los medios, Luis Carlos Origel también habló de su relación con Andrea Legarreta. Instagram Andrea Legarreta y Daniel Bisogno

El siguiente paso siempre, y ella lo dice y es su frase, incluso lo tiene tatuado, es un día a la vez, expresó.

También reaccionó con humor a las bromas sobre el supuesto shippeo entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Luis Carlos dijo que le gusta ver a su pareja disfrutar de su trabajo y aseguró que también quiere y admira a Galilea.

Por ahora, el empresario mantiene su postura: acompañar a Andrea y a sus hijas, pero sin involucrarse públicamente en los asuntos personales de la familia.