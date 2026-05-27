Gaby Platas rompe el silencio y denuncia a Paco de la O tras recibir presuntas amenazas

En un encuentro reciente con los medios de comunicación, la actriz y conductora Gaby Platas confirmó que ya acudió ante las instancias legales para proceder formalmente en contra de su exesposo, Paco de la O.

Platas, quien estuvo casada con De la O entre 2009 y 2018, aprovechó el espacio para visibilizar la situación, señalando que, aunque a las mujeres les cuesta trabajo alzar la voz, son temas necesarios de poner sobre la mesa.

Legalmente se hará todo lo que se debe hacer. Cada cosa que se hace, cada paso que hay que dar, se da", afirmó la actriz, afirmando que actualmente se mantiene firme una orden de restricción para garantizar su tranquilidad.

La Fiscalía de la CDMX otorgó a la actriz una orden de restricción y una medida de protección permanente en contra de su exesposo, Paco de la O.

Foto: Instagram gabyplatas

Un historial de violencia y la filtración de audios

Esta acción legal se suma a las fuertes acusaciones públicas que Platas ha hecho sobre los nueve años que compartió con el actor, periodo marcado por violencia física, psicológica y económica. La actriz llegó a relatar episodios severos de agresiones hacia ella y hacia sus mascotas, además de infidelidades constantes.

El escándalo escaló recientemente tras la filtración en redes sociales de una serie de audios donde Paco de la O se expresa de forma despectiva sobre Platas y sobre otra de sus exparejas, Malu Carreras, quien también lo ha denunciado por agresiones físicas. El actor admitió la veracidad de dichas grabaciones, acusando haber sido traicionado y grabado dentro de su propio hogar.

Preocupación por el estado de Paco de la O

La controversia aumentó luego de que el actor publicara un alarmante video en su cuenta de Instagram el pasado lunes 25 de mayo. En el clip, se le observa reaccionando de manera errática mientras habla de su padre.

En dicha publicación, de la O lanza su teléfono con violencia y arremete contra sus exparejas refiriéndose a ellas de forma despectiva como "la primera" y "la segunda". En medio de insultos, el actor recriminó una supuesta falta de gratitud y empatía por parte de ambas mujeres al coincidir en sus versiones sobre la violencia que vivieron a su lado.

Foto: Instagram pacodelaofe

Por un lado se piensa que dichos video son actuados.

Por su parte, en una entrevista, con Gustavo Adolfo Infante, Paco de la O desmintió categóricamente las acusaciones, tachándolas de falsas. Con un tono visiblemente sarcástico, el actor retó a que se muestren las pruebas correspondientes y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación sobre una orden de restricción. Incluso, ironizó con la situación al declarar que si llegara a entrar a prisión, al menos ahí tendría amigos, ya que afuera no cuenta con ellos.

Foto: Instagram gabyplatas

Enfoque en su carrera profesional

A pesar del complicado proceso legal y mediático, Gaby Platas se mostró entusiasmada y feliz durante la presentación del nuevo proyecto en el que participa. La actriz enfatizó el profundo amor, respeto y disfrute que siente por su profesión; sin embargo, pidió de manera empática a la prensa separar su vida íntima de sus compromisos laborales, solicitando que cualquier actualización sobre el caso legal se trate fuera de los eventos profesionales.