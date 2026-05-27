¿Más que amigas? Cynthia Erivo aclara cuál es su verdadera relación con Ariana Grande

El fenómeno de Wicked no solo ha conquistado las taquillas, sino que también ha desatado una ola de teorías en internet. Tras meses de intensas especulaciones, Cynthia Erivo decidió hablar sobre los comentarios que aseguraban que entre ella y su coprotagonista, Ariana Grande, existía algo más que una amistad.

El hartazgo de la actriz frente a la promoción

Durante una reciente charla con el medio Variety, la intérprete de Elphaba no solo abordó las teorías de los fanáticos, sino que también confesó sentirse saturada por el constante bombardeo mediático alrededor de la película Wicked.

Foto: Instagram arianagrande

Porque siento que he pasado los últimos dos años hablando de ello, y creo que tenemos la oportunidad de hablar de algo más”, le dijo.

Y amo ‘Wicked’, pero simplemente he hablado de ello hasta el cansancio.”

Una "extraña fascinación"

La química entre ambas estrellas durante las giras de prensa y las alfombras rojas encendió las alarmas de los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en viralizar videos analizando sus interacciones y comportamientos. Frente a esto, Erivo catalogó el fenómeno como una "extraña fascinación" por parte del público.

Para la actriz, la sociedad actual parece tener dificultades para procesar que dos mujeres puedan construir un lazo extremadamente fuerte y cercano sin necesidad de que exista una relación.

Foto: Instagram arianagrande

Es muy interesante observar la percepción de la gente frente a la realidad. Muchos psicólogos, sentados en sus casas, decidiendo quiénes éramos, qué estábamos viviendo, qué hacíamos y por qué", señaló.

Porque eso era lo que se estaba ridiculizando. Era mi físico; era mi figura; era el hecho de que estuviera rapada; era mi apariencia. Y debido a eso, existía la suposición de que yo era más grande que mi coprotagonista y, por lo tanto, tenía que ser la controladora o la protectora”, dijo.

Por lo que de manera contundente, desmintió cualquier romance oculto.

La actriz compartió además que el altercado ocurrido durante en Singapur, donde actuó de escudo humano para poner a salvo a Ariana Grande de un individuo que evadió el cerco de seguridad, terminó por arruinar su entusiasmo de cara a la temporada de premios.

La situación terminó distorsionada por el público y en ese tiempo fue señalada como “guardaespaldas” de Ariana.

Foto: Instagram arianagrande

Las verdaderas parejas de las protagonistas

A pesar del ruido generado en las comunidades virtuales, las vidas sentimentales de las actrices corren por caminos completamente distintos:

El presente de Ariana Grande: La estrella del pop mantiene una relación con el actor Ethan Slater, su también colega en el elenco de la película, desde las primeras etapas del rodaje.

El entorno de Cynthia Erivo: Aunque la actriz destaca por ser sumamente reservada con su intimidad, es de conocimiento público su sólida relación sentimental con la reconocida creadora y actriz Lena Waithe.