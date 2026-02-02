"Si me dejas antes, te voy a matar": Gaby Platas relata amenazas en su relación con Paco de la O

Luego de que Malú Carreras confirmara que presentó una denuncia por presunta violencia doméstica contra su expareja, el conductor Paco de la O, la actriz y conductora Gaby Platas habló públicamente sobre cómo fue su relación con él.

Platas ofreció su testimonio en el programa Ventaneando, donde describió amenazas directas, episodios de violencia y el momento en el que decidió abandonar la relación, tras recibir una advertencia que, según sus palabras, le salvó la vida.

"Pensamos que se va a arreglar": Gaby Platas sobre su relación con Paco de la O

Durante la entrevista, Gaby Platas explicó que, como ocurre con frecuencia en relaciones marcadas por la violencia, al inicio creyó que la situación podría cambiar.

“Al principio creo que las mujeres que vivimos este tipo de situaciones siempre pensamos, bueno, por un tiempo pensamos que se va a arreglar, que es una fase”, expresó.

Según relató, la relación se desarrolló bajo una dinámica de control que fue escalando con el tiempo, hasta llegar a amenazas explícitas.

El actor recordó su relación con Gaby Platas Especial

La amenaza que marcó el límite

Gaby Platas comentó en una entrevista con Ventaneando que el también actor la amenazó de muerte si es que lo dejaba.

“Él me dijo con estas palabras: ‘esta relación se va a terminar el día que yo quiera, si tú me dejas antes te voy a matar’”.

Platas subrayó que no interpretó esa amenaza como algo simbólico o exagerado.

“No era una idea descabellada, o sea, sí era algo cumplible”, afirmó.

La llamada que la hizo salir de su casa

La actriz detalló que el día en que decidió irse ocurrió después de recibir una llamada telefónica de una persona cercana a Paco de la O.

“Una persona cercana a él me habló por teléfono y me dijo: ‘salte de tu casa ahorita, este güey va a ir a tu casa ahorita, matarte ahorita’”.

Gaby explicó que, en ese momento, dudó en abandonar su hogar porque se trataba de su propia casa, la cual ella estaba pagando.

“Le dije: ‘no, no me puedo ir, porque además es mi casa’”.

La respuesta que recibió fue, según narró, determinante:

“Me dijo: ‘ya no importa si tienes o no casa, si te mueres no tienes casa’”.

Gaby Platas toma la decisión de irse de su casa

Ante esa advertencia, Platas relató que priorizó su seguridad.

“Agarré mis animales, los puse en un lugar seguro y me fui”.

La conductora reconoció que revivir estos hechos frente a las cámaras fue emocionalmente difícil.

“Esto de ponerme así a cuadro… fue muy feo”.

“Pensé que la única forma de salir era muerta”: Gaby Platas sobre su relación con Paco de la O

En otro momento del testimonio, Gaby Platas compartió el nivel de desesperación que vivió durante la relación.

“Yo desde tiempo antes de ese momento sí pensé que la única forma de que yo salga de esta relación es muerta. Es la única forma”.

Explicó que llegó a sentir que debía elegir entre quedarse o morir e incluso relató que, tras un episodio de violencia particularmente fuerte y la posterior llamada de advertencia, asumió que su vida podía estar en riesgo inminente.

“Pensé: igual hasta aquí voy a llegar, pero prefiero morirme que seguir con esto”.

No denunció y hoy se arrepiente

Gaby Platas confirmó que no presentó ninguna denuncia ni solicitó una orden de restricción en ese momento.

“No puse ninguna denuncia ni restricción. Hoy te puedo decir que me arrepiento”.

Reconoció que, con el paso del tiempo, se ha cuestionado si una acción legal habría cambiado el curso de los acontecimientos.

“Sí me he llegado a cuestionar de si yo hubiera hecho algún proceso legal, tal vez no habría pasado lo que acaba de pasar”.

La denuncia de Malú Carreras

Las declaraciones de Platas se dan días después de que Malú Carreras confirmara públicamente que denunció a Paco de la O ante las autoridades por presunta violencia doméstica. Hasta el momento, el conductor no ha emitido una postura pública respecto a las acusaciones.