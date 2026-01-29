Malú Carreras denuncia presunta violencia doméstica contra Paco de la O

La actriz Malú Carreras acusó públicamente a su expareja, el actor Paco de la O (Francisco de la O), de presunta violencia doméstica, a raíz de hechos ocurridos después del término de su relación. La denuncia, que se dio a conocer a través de redes sociales y ha sido retomada por distintos medios, se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades, mientras el caso genera discusión sobre la violencia de género en el ámbito artístico.

La denuncia y el testimonio público

De acuerdo con lo expresado por Carreras, la relación con De la O se extendió por siete años, de los cuales más de dos vivieron juntos. La actriz compartió su testimonio mediante un video publicado en redes sociales con motivo del Día Naranja, iniciativa internacional que busca visibilizar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

En ese mensaje, Carreras relató haber vivido un incidente de violencia física y emocional el 4 de enero, lo que la llevó a presentar una denuncia formal ante las autoridades y a obtener medidas de protección a su favor. La actriz explicó que los hechos denunciados no se limitaron a un episodio aislado, sino que impactaron de manera directa su bienestar emocional y su entorno familiar.

Impacto emocional y búsqueda de apoyo

En su declaración pública, Carreras subrayó que, además de las agresiones físicas, enfrentó situaciones que afectaron su salud emocional, lo que la motivó a buscar apoyo psicológico y asesoría legal. Señaló que hablar públicamente del caso fue una decisión tomada para detener patrones de violencia que, en su opinión, no deben normalizarse.

La actriz enfatizó que su testimonio tiene como objetivo visibilizar la problemática y alentar a otras personas a buscar ayuda y denunciar, sin presentar su caso como una sentencia definitiva sobre los hechos, los cuales siguen en proceso de investigación.

¿Qué dijo Paco de la O?

Hasta el momento, Paco de la O no ha emitido una respuesta pública respecto a las acusaciones formuladas por Malú Carreras. No se ha informado de comunicados oficiales ni declaraciones directas del actor en relación con la denuncia actual.

El principio de presunción de inocencia se mantiene vigente mientras las autoridades competentes analizan la denuncia y determinan las acciones correspondientes.

Antecedentes: el testimonio de Gaby Platas

El caso de Carreras ha reactivado la atención mediática sobre la vida personal de Paco de la O, quien estuvo casado durante casi nueve años con la actriz Gaby Platas. En 2021, Platas ofreció una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda, en la que relató que su matrimonio estuvo marcado por conflictos, infidelidades, episodios de violencia, faltas de respeto y consumo de drogas.

Platas señaló que, con el paso del tiempo, llegó a normalizar conductas dañinas dentro de la relación, describiendo el entorno como tóxico. De acuerdo con su testimonio, la decisión de separarse se dio cuando la situación se volvió insostenible, lo que la llevó a replantear dinámicas que antes había aceptado.

En sus declaraciones, la actriz subrayó que ninguna mujer debería vivir en contextos de violencia o falta de respeto, y destacó la importancia de identificar señales de alerta, incluso cuando estas pueden parecer invisibles desde el exterior. La respuesta de De la O sobre su matrimonio anterior

En entrevistas posteriores a las declaraciones de Platas, Paco de la O ha ofrecido una versión distinta sobre su relación pasada. El actor reconoció que existieron conflictos, pero sostuvo que las razones de la separación fueron complejas y no atribuibles únicamente a violencia o infidelidad.

Asimismo, De la O ha cuestionado algunos señalamientos, argumentando diferencias en la interpretación de los hechos. Estas declaraciones corresponden a un periodo previo y no están vinculadas directamente a la denuncia presentada por Malú Carreras, aunque forman parte del contexto público en torno al actor.

Investigación en curso y reacciones

Mientras las autoridades continúan con la investigación relacionada con la denuncia de Malú Carreras, colectivos de mujeres y organizaciones civiles han expresado su apoyo a las víctimas de violencia de género. Estos grupos han reiterado el llamado a fortalecer las políticas de protección, así como los mecanismos de acompañamiento psicológico y legal para personas que enfrentan este tipo de situaciones.

Hasta ahora, no se han dado a conocer resoluciones judiciales ni avances oficiales del caso, por lo que la información disponible se limita a los testimonios públicos y a los procedimientos en curso.