Paco de la O se disculpa por acusaciones de violencia; tiene problemas económicos 

Paco de la O volvió a aparecer públicamente luego de varios meses de polémica por las acusaciones de violencia de género hechas por algunas de sus exparejas. El actor mexicano ofreció una entrevista en la que habló sobre las consecuencias que, asegura, ha enfrentado desde que comenzaron los señalamientos en su contra. Además, confesó que actualmente atraviesa una fuerte crisis económica debido a la falta de trabajo.

En una conversación para el canal de YouTube Transformalia, conducido por Raúl Rodríguez, el actor estuvo acompañado de su actual pareja, Brenda Ileana. Durante la charla, explicó que la situación ha impactado su vida y aseguró sentirse confundido por todo lo que ha ocurrido.

Paco de la O habla de las acusaciones en su contra y se disculpa

Durante la entrevista, Paco de la O negó las acusaciones y aseguró que siempre ha intentado apoyar a las personas con las que ha compartido su vida. Incluso habló sobre algunas experiencias personales relacionadas con sus relaciones sentimentales.

"O sea, yo he estado en ese medio tratando de ayudar, tratando de servir, tratando de estar, pero de eso a que a que diga que yo soy un violento como lo que están manejando, que yo le pego a las personas en la panza, que las pateo, que violento (...), cuando yo puse un departamento para esta persona, hace siete años, puse el departamento, lo compré todo, absolutamente todo para ella. Ahora me diga que hace cuatro años yo estaba haciendo temas psicológicos en su contra", expresó.

Más adelante, también manifestó su inconformidad por la manera en que considera que ha sido señalado públicamente.

"Me parece absurdo. Y no solamente para mí, sino para todos los hombres que nos ven. Ya basta, de verdad, aunque sea una frase muy usada. Ya basta, nos están jodiendo. Nuestro entorno se está jodiendo", añadió.

A pesar de rechazar las acusaciones, el actor aprovechó el espacio para enviar un mensaje de disculpa a las personas cercanas que considera afectadas por toda la situación.

"Yo lo único que sí creo es yo sí quiero ofrecer una disculpa muy profunda, muy profunda a todas las personas que les fallé con todo esto que sucedió, a mi planilla de la ANDA, a mis amigos, a toda la chamba que perdí (...), una disculpa a mi familia, a mi hija, una disculpa a mi madre, una disculpa a mis hermanos, una disculpa a ti, a todos los que me ven, que piensan que yo soy esto. Una gran disculpa, créanmelo. Yo no soy esto. Yo no soy ese monstruo. No lo soy".

Las acusaciones que rodean a Paco de la O

La controversia relacionada con Paco de la O tomó fuerza en 2021, cuando la actriz Gaby Platas contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda que su matrimonio con el actor estuvo marcado por situaciones de violencia. La también conductora explicó que esa fue una de las razones principales para terminar la relación tras casi nueve años de casados.

El actor también reveló que atraviesa por problemas económicos Instagram

A esta situación se sumó recientemente la actriz Malu Carreras, quien afirmó haber vivido violencia de género durante su relación con el actor. De acuerdo con sus declaraciones, decidió acudir ante las autoridades para presentar una denuncia formal y solicitar medidas de protección.

Paco de la O habla de su situación económica

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando el actor habló sobre el complicado panorama financiero que vive actualmente. Según explicó, la falta de proyectos laborales lo dejó en una situación difícil.

"Yo quiero decirte que estoy profundamente confundido con todo lo que ha pasado. Profundamente confundido (...), ahorita estoy desempleado, no tengo que comer, estoy en el hoyo absoluto porque se me ha difamado de una manera espantosa, sin pruebas", declaró.

El actor también comentó que, tras las denuncias en su contra, perdió oportunidades laborales importantes. Entre ellas, mencionó que fue separado de proyectos relacionados con Bellas Artes y que algunos trabajos teatrales quedaron suspendidos.

PJG