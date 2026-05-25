Video del actor Paco de la O inquieta en redes: ‘necesita terapia urgente’

El actor y conductor mexicano Paco de la O se encuentra nuevamente en la polémica luego de que en los últimos días decidió reaparecer hablando de las acusaciones que pesan sobre él por violencia de género.

Luego de que concedió una entrevista para el canal de YouTube Transformalia, conducido por Raúl Rodríguez, en donde negó las acusaciones y habló de los problemas económicos que enfrenta, el actor publicó un video en sus redes sociales que dejó inquietos a sus seguidores.

Video de Paco de la O inquieta en redes sociales

Paco de la O, actor. Especial

El actor apareció frente a la cámara y comenzó a relatar sus sentimientos, sobre todo de confusión, al decir que no podía entender quién era.

No puedo entender quién soy yo, un cab... que llegó quién sabe de dónde, y tuvo todas las posibilidades, el ejercicio actoral en México y que lo único que quería y que quiero es irme a ver las estrellas, ¿por qué no me dejan?”.

Paco de la O agregó que no sabía quién había detonado todo, despotricando en contra de periodistas de espectáculos.

En tanto, abordó el tema de unos audios que recientemente se filtraron, en donde el actor aseveró que daría declaraciones en contra de Gaby Platas y Malu Carreras, exparejas que lo acusaron por violencia de género.

“La verdad es, 1, los audios que están circulando, son ciertos, a la ching... vamos a sincerarnos aquí, quieren información, pídanmela a mí, el único problema es que desafortunadamente cuando uno confía, deja de prestar atención, aquí, la presión, esos audios se hicieron aquí, en mi casa, en mi círculo íntimo, en personas en las que yo confié, porque soy confiado. Se grabaron aquí y entonces, aquí, hay de dos sopas o tres o cuatro, aquí clavaron un micrófono o fue gente íntima, pero está saliendo la información de aquí”.

En esa línea, habló de los delitos de violación a la privacidad, entre otros, cuestionando una vez más a quienes filtraron sus audios, a quienes señaló que también estaba invirtiendo dinero para irse contra ellos, aunque luego se retractó diciendo:

No, no tengo dinero”.

Asimismo, dijo que demostraría que puede más el amor y la verdad y que con ello se va a defender.

Quieren show, les voy a dar show. Lo importante es lo que tengo que decir, que es la verdad”, enfatizó.

Usuarios opinan que necesita terapia

En el video que publicó el actor mexicano, usuarios se volcaron para externar sus opiniones y algunos hasta señalaron que Paco de la O necesita terapia. Entre los comentarios se lee:

Si el bueno fuera él, todas sus parejas no lo tuvieran en el mismo concepto.

Actúa como loquito del centro.

Anda bien pacheco mi Paco.

¿Alguien dudaba de Gaby Platas?

Está muy tocado.

Necesita terapia urgente con medicación para que entienda su presente.

Ya se le patinó.

Fuerza, amigo.

Usted se está hundiendo con este tipo de videos.

Ni se entiende nada.

Necesita internamiento.

Gaby Platas reacciona a audio filtrado

Gaby Platas. Especial

Ante el audio filtrado en donde Paco de la O aseguró que iba a comenzar a hacer declaraciones diarias en relación a Malu y a Gaby Platas, cuya frase: ‘Lo de Gabriela, sí, me le voy a ir a la yugular’, causó polémica, la expareja del actor respondió a través de sus redes sociales.

Gaby Platas compartió el audio y escribió:

Una vez más... si algo me llegar a apasar, sabemos de dónde viene”.

Cabe recordar que Gaby Platas estuvo casada con Paco de la O cerca de diez años, En 2021 rompió el silencio y habló sobre una relación que describió como “tóxica”, con episodios de violencia, consumo de drogas e infidelidades.

En entrevistas posteriores aseguró que recibió amenazas de muerte y dijo que durante años vivió con miedo. También reveló que, aun después del divorcio en 2018, seguía recibiendo mensajes del actor, situación que la llevó a solicitar medidas legales de protección.

En febrero de 2026, Gaby Platas confirmó públicamente que obtuvo una orden de restricción permanente contra Paco de la O por parte de autoridades de la Ciudad de México.

Por otro lado, Malú Carreras denunció públicamente en enero de 2026 haber sufrido presunta violencia doméstica durante y después de una relación de siete años con el actor. Según su versión, presentó una denuncia formal y solicitó medidas de protección.

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