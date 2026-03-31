BTS anuncia 'SWIMSIDE' en CDMX: esto se sabe de la experiencia inmersiva con Spotify

BTS hace unos días estrenó su disco “ARIRANG” y con su sencillo principal, “SWIM”, el grupo ha tenido varias sorpresas para ARMY, nombre que reciben sus fans. Y ecientemente se dio a conocer que sus seguidores en México tendrán la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva: SWIMSIDE.

SWIMSIDE es una experiencia inmersiva pensada en los fans de BTS y todo lo que hay detrás del tema “SWIM”. Este evento es una colaboración con Spotify y la cual ya se ha realizado en ciudades como Seúl y Nueva York, pero ahora llegará a más lugares.

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BTS anuncia SWIMSIDE en CDMX

Por medio de un video publicado en las redes sociales de Spotify, se dio a conocer cinco nuevas ciudades que podrán tener la oportunidad de tener la experiencia inmersiva SWIMSIDE.

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Entre las ciudades incluidas se encuentran Manila, Jakarta, Tokio, Sao Paulo, así como la Ciudad de México.

Hasta el momento no se han revelado más detalles de cuándo se realizará la experiencia en CDMX ni cómo es que los ARMYS mexicanos podrán participar, pero se espera que dentro de unos días Spotify comparta más información.

¿Qué actividades hay en SWIMSIDE de BTS?

Tras el lanzamiento de su nuevo disco, BTS realizó una experiencia para todos sus fans en colaboración con Spotify. Seúl fue el primer lugar en vivir el SWIMSIDE en donde ARMY pudo disfrutar de actividades relacionadas al comeback del grupo coreano.

En esta ciudad de Corea del Sur los fans de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook pudieron disfrutar de cruceros, spots para fotos relacionadas a la canción “SWIM”, actividades interactivas, una pop- up y mucho más.

Por su parte, en Nueva York la semana pasada también hubo un SWIMSIDE. En ella hubo varias actividades, pero la más importante fue la presentación de BTS en la parte superior de un edificio en donde algunos fans tuvieron la oportunidad de escuchar en vivo canciones incluidas en “ARIRANG”.

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PJG