'¿Estás usando las botas?' Anne Hathaway recrea la icónica escena en su visita a México

Anne Hathaway compartió videos de su visita a México en donde presentó la película ‘El Diablo Viste a la Moda 2’; en uno de ellos, recreó la icónica escena de las botas.

En el clip se ve a la actriz usando unas botas largas, bajo la descripción: “¿Estás usando las…? ¿Las Stella McCartney? Sí, estoy”.

La escena remonta a la escena en The Devil Wears Prada que vive en la memoria de los fans para siempre. Y las botas Chanel que ahí aparecen.

¿Cuál es la escena de las botas en El Diablo Viste a la Moda?

Fue en el año 2006 cuando se estrenó la adaptación cinematográfica de la novela de Lauren Weisberger, El Diablo viste de Prada. Proyectaba la historia de Andy Sachs, una aspirante a periodista que no tenía la mínima idea de lo que significan las implicaciones de un trabajo en la moda, pero termina consiguiendo el puesto de asistente personal de Miranda Priestly, la Editora en Jefe de Runway, una importante revista de moda en el universo de la ficción.

En la cinta, Anne Hathaway pasa de vestir faldas y mocasines tan anticuados que ni una abuelita aprobaría, a convertirse en un ícono de moda que sigue influyendo con su estilo a casi 20 años del estreno del filme.

El momento que marca un antes y un después en la vida de Andy es cuando entra a la oficina de Runway con un nuevo corte de cabello y ataviada en unas botas Chanel de cuero, ante la mirada atónita de la otra asistente de Miranda, Emily (Emily Blunt) y su colega Serena (Gisele Bündchen).

Estás usando las Cha…’, dice Emily. ‘¿Las botas Chanel?, Sí, estoy’, contesta Andy.

De las botas Chanel a las Stella McCartney

Fashion Week Mexico 'The Devil Wears Prada 2', Museo Anahuacalli, Mexico City - 30 Mar 2026 Victor Chavez/Shutterstock

Para la presentación de El diablo viste de Prada 2 en México las protagonistas derrocharon glamour.

Anne Hathaway brilló con un mono corto de lentejuelas en color fucsia de Stella McCartney. Lo combinó con unas botas de caña altísima, que recuerdan a las Chanel que llevó en El Diablo Viste de Prada.

Meryl Streep, por su parte, eligió un fabuloso vestido satinado en color azul noche con cinturón ancho incorporado y botones dorados, un diseño de la firma Schiaparelli. La ganadora del Oscar completó el look con un bolso de Schiaparelli que es una auténtica joya y sus características gafas de pasta negra.

En otro video compartido en su Instagram por la propia Anne Hathaway se pueden ver los looks de ambas protagonistas y su paso por México.

¿Cuándo se estrena la película?

El Diablo viste a la moda 2 se estrenará el 30 de abril de 2026 en cines de México y Latinoamérica, con funciones en Cinépolis y otros complejos cinematográficos. La secuela, que cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, se lanza casi 20 años después de la original.

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