Este monumento en CDMX aparece en la música de BTS y así puedes visitarlo

¡Atención, ARMY! ¿Sabías que existe una conexión entre BTS y la CDMX? Existe un detalle en una canción que lo revela, y lo mejor es que puedes visitarlo sin salir del país, te contamos!

Con el lanzamiento de Arirang, el nuevo álbum de BTS, ARMY de México encontró un vínculo físico, sonoro e histórico que reposa en el corazón de la capital mexicana.

Un detalle casi imperceptible en una de sus composiciones más profundas ha revelado que Corea del Sur y México comparten mucho más que una base de fans apasionada.

Este hallazgo no es una coincidencia menor, sino un puente cultural que une la espiritualidad coreana con el urbanismo chilango.

Todo surge de un sonido ancestral que resuena en la discografía de la banda y que tiene un "gemelo" tangible ubicado a unos pasos de la Avenida Insurgentes.

Prepárate para redescubrir la CDMX bajo la lente de BTS y una representación física de la canción No. 29, ¡te sorprenderá saber que el eco de sus raíces te espera en la alcaldía Cuauhtémoc! Incluso puedes visitarlo mientras caminas hacia los murales colocados por el lanzamiento del disco.

BTS en concierto BTS

La canción “No. 29” y la Campana Sagrada

En su álbum Arirang, BTS incorporó el el tañido de una campana tradicional en la canción llamada “No. 29”. Pero no fue cualquiera, sino la Campana Sagrada del Rey Seongdeok, también conocida como la Campana de Emille.

Este objeto es un tesoro nacional en Corea del Sur y su sonido es único en el mundo debido a su frecuencia vibratoria y su diseño de bronce.

En la cultura coreana, las campanas no son solo instrumentos; son objetos sagrados que representan la voz del pueblo y la conexión con lo divino. El sonido de la campana marca el inicio y el fin, la paz tras la guerra y la gratitud.

RM, líder de BTS, mencionó que se utilizó el sonido para homenajear sus raíces; la canción tiene una duración de un minuto y 37 segundos, el tiempo que tarda el eco de la campana en desvanecerse del alcance del oído.

A la Campana Sagrada del Rey Seongdeok se le conoce también como el tesoro #29 de Corea del Sur; es la más grande del país, mide 3.75 metros de alto y 2.27 metros de diámetro.

Pesa 18.9 toneladas y tiene una antiguedad de 1,300 años, de acuerdo con el sitio web Visit Korea. Puede visitarse en la ciudad de Gyeongju.

Campana de la Amistad Coreana en CDMX Facebook El sprite de Hobi

La réplica de la Campana Sagrada del Rey Seongdeok en CDMX

En la CDMX, específicamente en el Jardín del Arte, a un costado del Monumento a la Madre, se encuentra una réplica exacta de la Campana de la Amistad Coreana. Aunque también hay otra igual en el Parque Bicentenario.

Esta campana fue un obsequio del gobierno de Corea del Sur a México como símbolo de gratitud y amistad entre ambas naciones, permaneciendo como un testigo silencioso de la alianza cultural.

Para muchos capitalinos, es solo un monumento más, pero para ARMY de México, ahora es parte de su mundo y de BTS.

¿Cómo llegar?

Si quieres visitar la campana que está frente al Monumento a la madre, la estación de metrobús Reforma es la que queda más cerca; si planeas tu visita al Parque Bicentenario, la estación de metro refinería es la más cercana. Revisa los horarios del parque.