Diego Boneta y Renata Notni: así comenzó la romántica historia de amor de los actores 

Diego Boneta y Renata Notni han construido una relación que, con el paso del tiempo, se ha mantenido en el interés del público. Su historia ha sido seguida de cerca por fans y medios, no solo por su trayectoria como actores, sino por los momentos que han compartido juntos y los rumores que han surgido alrededor de su romance.

Desde que comenzaron a aparecer juntos, su relación ha estado marcada por discreción y algunas apariciones.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Diego Boneta y Renata Notni?

El inicio de su historia se dio después de que coincidieron gracias a amigos en común, pero fue en 2021 cuando comenzaron a surgir señales más claras de que algo especial estaba ocurriendo entre ellos.

En abril de ese año, ambos fueron vistos en el aeropuerto de México y, casi al mismo tiempo, compartieron imágenes en sus redes sociales desde una playa en Nayarit. Aunque no aparecían juntos en las fotos, sus seguidores notaron que estaban en el mismo lugar, lo que fortaleció los rumores de romance.

Conforme avanzaron los meses, los indicios se volvieron más evidentes. Durante abril de 2021, los dos compartieron fotografías desde Punta Mita, lo que dejó claro que estaban disfrutando de unos días juntos en la Riviera mexicana.

Más adelante, a principios de septiembre, ambos viajaron a Grecia y publicaron imágenes por separado desde Mykonos. Poco después hicieron oficial su relación con fotos en Capadocia, Turquía. En esa ocasión escribieron "Kismet", palabra que acompañó las imágenes con globos aerostáticos y confirmó su noviazgo.

Meses después, el 6 de diciembre de 2021, Renata compartió una imagen junto a Diego con un mensaje que reflejaba el momento que vivían: "Un año así, y solo se pone mejor. Te amo".

A lo largo de su relación, ambos han optado por mantener un perfil bajo. Sin embargo, han compartido algunos momentos importantes, como celebraciones del Día de San Valentín. En una de estas ocasiones, Diego expresó públicamente su sentir al escribir: "Qué afortunado soy".

Además de sus publicaciones, también han mostrado apoyo mutuo en proyectos profesionales. En entrevistas recientes, el actor reveló que habían dado un paso importante al comenzar a vivir juntos, lo que reflejaba estabilidad en su relación.

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Las polémicas y videos virales de Diego Boneta y Renata Notni

En los últimos años, la pareja también ha enfrentado momentos de polémica. A finales de octubre de 2024, se viralizaron videos en TikTok donde se les veía aparentemente discutiendo durante un concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México. Las imágenes generaron especulación, pero posteriormente aclararon que no se trataba de una pelea.

Tiempo después, a finales de 2025, surgió otro video durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. En este caso, se interpretó que existía una discusión más intensa entre ambos. Sin embargo, los actores desmintieron esa versión.

Renata Notni explicó lo ocurrido: "No hubo agresión. El video está fuera de contexto y cortado. La violencia no va conmigo. Estábamos jugando".

Rumores de una posible ruptura entre Diego Boneta y Renata Notni

Este 30 de marzo, la revista Quién publicó información que apunta a una posible separación tras cinco años de relación. Esta versión generó una nueva ola de comentarios en redes sociales.

Hasta ahora, ni Diego Boneta ni Renata Notni han confirmado o negado estos rumores, por lo que la situación sigue siendo incierta. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier señal que pueda aclarar el estado actual de su relación.

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