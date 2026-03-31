Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel de 'La Casa del Dragón' visitarán México; esta es la fecha

Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel serán parte de uno de los momentos más esperados para los fans de la cultura pop en México, al confirmarse su participación en la próxima edición de CCXPMX26. La visita de los actores, reconocidos por su papel en La Casa del Dragón, eleva las expectativas del evento que cada año reúne a miles de seguidores.

La llegada de estos intérpretes también coincide con la anticipación por la tercera temporada de la serie, lo que convierte su presencia en una oportunidad clave para conocer adelantos y detalles exclusivos. HBO Max apostará fuerte por este panel, consolidando a la producción como una de las más importantes del momento.

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Fecha y escenarios donde estarán los actores

El sábado 25 de abril será el día en que los asistentes podrán ver a parte del elenco en acción, ya que estarán presentes en dos de los espacios principales del evento: Thunder Stage y Omelete Stage.

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Durante estas presentaciones, se espera que los actores compartan información sobre lo que viene para la historia, la cual continuará explorando las tensiones por el poder dentro de la familia Targaryen. La serie, que funciona como el primer spin-off de Game of Thrones, ha logrado consolidarse como un éxito global.

Además, la producción ya ha adelantado que la nueva temporada llegará en junio, teniendo como figura central a Rhaenyra Targaryen en su material promocional. Esto refuerza la idea de que el conflicto por el Trono de Hierro seguirá siendo el eje principal de la trama.

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La próxima edición de la CCXPMX

Considerado uno de los encuentros más grandes de la región, CCXPMX ha logrado reunir en un solo lugar a diferentes industrias del entretenimiento, desde cine y televisión hasta videojuegos, cómics y cosplay.

Los resultados de su edición anterior respaldan su crecimiento, al registrar más de 71,000 asistentes y la participación de 20 estudios, 136 marcas y más de 80 horas de contenido distribuido en múltiples escenarios.

CCXP México

Entre las áreas más concurridas se encuentran Thunder Stage, Omelete Stage, Game Island, Artists' Valley, Cosplay Universe y Food & Snack Market, espacios diseñados para ofrecer experiencias variadas a los asistentes.

La experiencia que ofrece CCXPMX va más allá de sus cifras, ya que se ha convertido en un punto de reunión para quienes disfrutan de la cultura pop en todas sus expresiones. En su segunda edición participaron más de 148 artistas y se realizaron 70 paneles que permitieron una interacción directa con el público.

Fechas confirmadas para CCXPMX26

La próxima edición se llevará a cabo del 24 al 26 de abril de 2026 en el Centro Banamex, donde nuevamente se espera una gran convocatoria.

Para quienes buscan una experiencia anticipada, el 23 de abril se realizará la llamada Spoiler Night, una dinámica especial para acceder antes que nadie a contenido exclusivo.

PJG