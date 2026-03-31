Colima y Yucatán ya tienen representantes para Miss Universe México 2026

El arranque de Miss Universe México 2026 ya tiene a sus primeras protagonistas. En Sale el Sol se presentó oficialmente a sus dos primeras candidatas: María Cepeda, representante de Colima, y Carla Osorio, quien competirá por Yucatán.

Ambas llegaron con perfiles distintos, pero con un punto en común: usar esta plataforma como una herramienta para impulsar sus metas personales. Lejos de limitarse a la pasarela, cada una dejó ver desde el inicio qué busca dentro del concurso.

María Cepeda, la representante de Colima

La presentación de María Cepeda como Miss Colima 2026 estuvo marcada por un discurso enfocado en el crecimiento personal.

La joven, que actualmente se dedica al modelaje y estudia Publicidad y Relaciones Públicas, habló abiertamente de los retos que implica exponerse en un certamen de esta magnitud.

Reconoció que los nervios y el miedo están presentes, pero también dejó claro que su participación responde a una meta más profunda: trabajar en sus propias inseguridades.

Para Cepeda, estar en Miss Universe México 2026 es una oportunidad para romper barreras personales. Incluso señaló que, independientemente del resultado, el proceso ya representa una ganancia.

Otro de los puntos que destacó fue su vínculo con la familia. Durante su intervención, habló de sus hermanos y del deseo de convertirse en un ejemplo cercano para ellos. Su discurso se movió entre lo emocional y lo aspiracional, dejando claro que su motivación va más allá del título.

Carla Osorio, la representante de Yucatán

Por otro lado, Carla Osorio, representante de Yucatán, presentó un perfil completamente distinto. Su historia está marcada por el deporte, específicamente el atletismo, una disciplina que ha definido su rutina y su forma de enfrentar los retos.

Desde el inicio, dejó claro que su preparación se basa en la disciplina. Para ella, competir en Miss Universe México 2026 implica trasladar esa misma mentalidad al escenario del certamen.

Osorio habló de su experiencia en competencias deportivas, incluyendo su participación en eventos internacionales, lo que la coloca en una posición distinta frente a otras candidatas. Su objetivo no es solo destacar en la pasarela, sino demostrar que puede adaptarse a un entorno completamente diferente.

Además, compartió que actualmente estudia enfermería, una carrera que también influye en su visión a futuro. Su meta es abrir una clínica y enfocarse en la prevención de enfermedades, integrando así su vocación profesional con su desarrollo personal.

Dos perfiles que marcan el inicio del certamen

La presentación de María Cepeda y Carla Osorio deja ver el tipo de historias que formarán parte de esta edición de Miss Universe México 2026.

Por un lado, Cepeda apuesta por un discurso emocional, centrado en el crecimiento interno y la conexión familiar. Por el otro, Osorio llega con una base deportiva, donde la disciplina y la competencia son parte de su día a día.

Ambas coincidieron en algo: el certamen representa una oportunidad para demostrarse a sí mismas hasta dónde pueden llegar.