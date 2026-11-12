Frida Sofía es víctima de un asalto en la CDMX; un menor la habría amenazado con una navaja

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, habría vivido un momento de tensión durante su visita a la Ciudad de México, luego de ser víctima de un asalto mientras se encontraba en el Parque Nacional Los Dinamos, ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras.

La información fue compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del programa matutino "Sale el Sol", donde relató cómo ocurrió el incidente que habría sufrido la modelo y cantante mientras paseaba acompañada de algunos amigos.

De acuerdo con el conductor, Frida Sofía se encontraba recorriendo este espacio cuando un joven de aproximadamente 13 años se acercó con una navaja oxidada y la amenazó para quitarle sus pertenencias.

Foto: Instagram ifridag

¿Cómo ocurrió el asalto a Frida Sofía en Los Dinamos?

Según el relato de Gustavo Adolfo Infante, la hija de Alejandra Guzmán estaba acompañada de unas amigas y un amigo cuando el menor se aproximó a ellos.

En un primer momento, Frida Sofía habría pensado que el acercamiento se debía a que alguien quería pedirle una fotografía o un autógrafo, debido a que es conocida.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando el joven sacó una navaja y la amenazó para exigirle sus objetos de valor.

Frida Sofía vino a Los Dinamos, un lugar en la CDMX, iba con unas amigas y un amigo. De repente que se acerca un chamaco como de 13 años con una navaja y que la asalta", detalló el conductor.

El periodista detalló que el presunto agresor le preguntó: "¿Qué quieres? ¿El reloj, el celular?".

De esta manera, Frida Sofía habría sido despojada de algunas de sus pertenencias durante el recorrido por el parque.

Foto: Instagram ifridag

¿Dónde ocurrió el asalto que sufrió Frida Sofía?

Los hechos habrían ocurrido en el Parque Nacional Los Dinamos, una zona ecológica localizada al suroeste de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía La Magdalena Contreras.

Foto: IG Instagram

Este espacio natural es conocido por sus paisajes boscosos, ríos y actividades al aire libre, por lo que recibe visitantes que buscan alejarse del movimiento de la ciudad.

Gustavo Adolfo Infante también comentó que Frida Sofía vive en Miami y que había viajado a México, por lo que lamentó que durante su estancia enfrentara una situación de inseguridad.

Hace apenas un par de semanas, Frida Sofía también estuvo en México para dar seguimiento a un asunto legal relacionado con su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. En aquella ocasión, la joven acudió para continuar con el proceso y ratificar la denuncia penal que interpuso en su contra, dejando claro que su intención es obtener justicia y no recibir algún beneficio económico.