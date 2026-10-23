¿Cómo está Alejandra Guzmán hoy? Esto dijo sobre su recuperación y la fecha de su concierto

Luego del susto que vivieron sus seguidores por la caída que sufrió Alejandra Guzmán durante uno de sus conciertos, la cantante compartió noticias sobre su estado de salud y confirmó que ya tiene fecha para reencontrarse con su público.

Guzmán habló sobre su recuperación y aseguró que su cadera ya se encuentra en su lugar. Además, anunció cuándo repondrá el concierto que tuvo que suspender en Veracruz.

Alejandra Guzmán: ¿cuál es su estado de salud actual?

El pasado 19 de septiembre de 2026, mientras se encontraba en el escenario del World Trade Center de Veracruz, Alejandra Guzmán sufrió una dislocación de su prótesis de cadera, situación que la obligó a suspender su presentación.

En medio del concierto, la cantante se dirigió al público para explicar lo que estaba sucediendo y pedir disculpas por no poder continuar. Aunque intentó seguir con el espectáculo e interpretaba "Más buena", tema que comparte con Gloria Trevi, finalmente tuvo que detenerse para atender la situación.

Mientras sus músicos la sostenían, la artista volvió a hablar con los asistentes y les explicó que se le había zafado la cadera, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Alejandra Guzmán habla de su recuperación

En una entrevista con Ventaneando, la cantante compartió cómo se encuentra después del incidente y tranquilizó a sus seguidores al asegurar que se siente mejor.

“Pues me siento bien. Todo pasa por algo. Mi cadera ya está metida”, expresó la intérprete, quien también tuvo una breve presentación en los Premios Eliot 2026.

Sus palabras dieron tranquilidad a quienes han estado pendientes de su recuperación y esperaban noticias sobre su regreso a los escenarios.

¿Cuándo regresa Alejandra Guzmán a los escenarios?

Después de suspender su presentación debido al problema con su prótesis de cadera, Alejandra Guzmán anunció que el concierto pendiente será repuesto el próximo 14 de noviembre de 2026.

De esta manera, la cantante se prepara para reencontrarse con sus seguidores en Veracruz, luego del episodio que interrumpió su espectáculo y de un periodo dedicado a su recuperación.

CAlejandra Guzmán durante la presentación del tema "Los Que Nos Quedamos" (2026) Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

La noticia representa una nueva oportunidad para que sus fans disfruten de sus canciones en vivo y vuelvan a acompañarla sobre el escenario. Mientras tanto, sus seguidores continúan pendientes de su evolución y le han expresado su cariño y apoyo.