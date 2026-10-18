Enrique Guzmán genera polémica por el aspecto de su rostro: “Parece que tiene una máscara”, dicen en redes

Enrique Guzmán volvió a acaparar la atención del público, aunque esta vez no fue por sus declaraciones ni por algún asunto relacionado con su familia. Durante un encuentro con la prensa junto a Angélica María, el cantante llamó la atención por el aspecto de su rostro, que algunos usuarios consideraron diferente al de sus apariciones anteriores.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde varios internautas compararon su apariencia actual con fotografías y videos previos. Los comentarios no tardaron en surgir y dieron pie a especulaciones sobre la posibilidad de que se hubiera realizado algún tratamiento para rejuvenecer sus facciones.

Foto: Instagram eguzmanoficial

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre su rostro?

Ante las preguntas sobre su apariencia, Enrique Guzmán respondió con el humor que suele caracterizarlo. El cantante habría comentado que se “estiró todo” y también reconoció que llevaba maquillaje, declaraciones que alimentaron la curiosidad sobre el aspecto que mostró frente a las cámaras.

Algunos usuarios señalaron que el cantante lucía diferente y cuestionaron el maquillaje que llevaba durante su encuentro con la prensa. Incluso, hubo quienes especularon que podría haberse sometido a un tratamiento con hilos tensores y consideraron que el maquillaje era excesivo.

Otros internautas compararon su apariencia con la de anteriores apariciones públicas y comentaron que su rostro parecía tener una máscara, debido al aspecto que mostraba frente a las cámaras.

Foto: Instagram eguzmanoficial

Sin embargo, las reacciones no fueron unánimes. Mientras algunos criticaron su imagen, otros salieron en defensa del intérprete y pidieron tomar en cuenta su edad, al señalar que el paso del tiempo también influye en la apariencia de una persona.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información que permita asegurar que el cantante recurrió al bisturí o a algún procedimiento específico para modificar su rostro.

Por ello, las reacciones en redes sociales permanecen en el terreno de las especulaciones, pues algunos usuarios atribuyeron el cambio al maquillaje y la iluminación, mientras que otros consideraron que podría tratarse de algún retoque estético.

¿Por qué llamó tanto la atención el cambio físico del cantante?

La apariencia de Enrique Guzmán despertó todavía más comentarios debido a que, en distintas ocasiones, el artista ha expresado críticas hacia los procedimientos estéticos de personas cercanas a él.

Este antecedente provocó que algunos usuarios pusieran especial atención en su imagen actual y cuestionaran si el cantante habría cambiado de opinión respecto a este tipo de intervenciones.

Foto: Instagram eguzmanoficial

¿Qué hacía Enrique Guzmán junto a Angélica María?

El encuentro con los medios también contó con la presencia de Angélica María, con quien Enrique Guzmán comparte escenario como parte de la gira La despedida.

La aparición de ambos artistas, referentes de la música y el entretenimiento en México, generó interés entre los reporteros. Sin embargo, el aspecto del rostro de Guzmán terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada.

Así, lo que comenzó como un encuentro con dos figuras emblemáticas de la música mexicana terminó dando pie a una conversación sobre la imagen del cantante, cuya respuesta sobre una supuesta “estiradita” mantuvo abiertas las dudas entre sus seguidores.