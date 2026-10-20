Gustavo Adolfo Infante y cómo Imagen Televisión cambió su destino
El periodista habló de la libertad que ha encontrado en sus programas para poder hablar abiertamente y en confianza con varias celebridades
Gustavo Adolfo Infante llegó con el Director General de Grupo Imagen Multimedia, el ingeniero Ernesto Rivera, a presentarle el piloto de su famoso programa El minuto que cambió mi destino grabado con su teléfono celular y como invitada a Niurka Marcos, pero por sorpresa... ¡el video no tenía sonido! “Imagínate lo que fue eso!”, dice en entrevista con Excélsior.
“Me dice: ‘Bueno, a ver, explícamelo’. Yo le conté el concepto y dio la instrucción de que entrara a al aire. Y luego fue tanta, tanta mi insistencia, que me dio la oportunidad de hacer el programa de De Primera Mano.
Infante comenzó su participación, primero, en el matutino Sale el Sol, y un par de meses después estrenó De Primera Mano, con lo que se convirtió en el pilar del periodismo de espectáculo en Imagen Televisión, a la cual considera su segunda casa, aunque, dice, pasa más tiempo en ella que en la que comparte en familia.
Convivo más con los compañeros técnicos, camarógrafos, de producción y demás, que con mis hijos. O sea, los veo mucho más. Yo llego aquí a las 8 de la mañana y me voy a las 7 u 8 de la noche todos los días. Entonces, estoy 12 horas aquí, más otras cuatro horas de camino y demás.
He tenido la oportunidad de encontrar un grupo (Grupo Imagen) que me ha dado trabajo, que me ha pagado con puntualidad y que me ha dado, sobre todo, algo bien importante: libertad.”
Y el periodista sabe que esa libertad conlleva responsabilidad, responsabilidad por lo que informa y comparte con el televidente.
Ante la proliferación de fake news en las redes sociales o en cientos de canales de usuarios que se dedican a dar noticias de espectáculos o de cualquier tipo, Gustavo Adolfo sabe que, ante todo, va su visión, compromiso y nombre, que ha construido a lo largo de más de 40 años de carrera periodística,
“No se puede decir una cosa que sea falsa, porque estás hablando de seres humanos, que que tienen hijos, familia, hermanos y hay que tener una responsabilidad sobre eso.
“Con todas las broncas y bemoles que esto trae, todos los enemigos que te conlleva hacer periodismo en vivo diario, un programa de crítica de espectáculos, pues son muy sensibles los artistas en ocasiones y a veces tienen razón y a veces no”, subraya.
Y aunque considera que difícilmente se puede ser amigo de un famoso, en su caso los cuenta con los dedos de una mano, como Cynthia Klitbo, Roberto Palazuelos o Jorge El Coque Muñiz.
En el reciente decenio han partido figuras destacadas del espectáculo mexicano, como Vicente Fernández, José José, Edith González o Silvia Pinal, coberturas que, comparte, ha sido un “verdadero honor”, haberlas presentado.
Además del reto diario de presentar un programa en vivo, atractivo e interesante, “de tener una entrevista que sea diferente, de decir la información antes que los demás; es un reto de todos los días.”
Ése trabajo que hace en equipo y lidera, que conforman también a cuadro los conductores Addis Tuñón, Erika González y Lalo Carrillo, es el que se lleva en el corazón, el que le da la satisfacción de informar a la gente, “el generar una opinión, el que, de repente, una persona te diga: ‘Oye, yo te veo’, que deposite la confianza en ti, está padrísimo.
“Es una enorme, y repito, libertad que esta empresa me ha dado”, concluye.