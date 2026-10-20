Gustavo Adolfo Infante y cómo Imagen Televisión cambió su destino 

Gustavo Adolfo Infante llegó con el Director General de Grupo Imagen Multimedia, el ingeniero Ernesto Rivera, a presentarle el piloto de su famoso programa El minuto que cambió mi destino grabado con su teléfono celular y como invitada a Niurka Marcos, pero por sorpresa... ¡el video no tenía sonido! “Imagínate lo que fue eso!”, dice en entrevista con Excélsior.

“Me dice: ‘Bueno, a ver, explícamelo’. Yo le conté el concepto y dio la instrucción de que entrara a al aire. Y luego fue tanta, tanta mi insistencia, que me dio la oportunidad de hacer el programa de De Primera Mano.

Infante comenzó su participación, primero, en el matutino Sale el Sol, y un par de meses después estrenó De Primera Mano, con lo que se convirtió en el pilar del periodismo de espectáculo en Imagen Televisión, a la cual considera su segunda casa, aunque, dice, pasa más tiempo en ella que en la que comparte en familia.

Convivo más con los compañeros técnicos, camarógrafos, de producción y demás, que con mis hijos. O sea, los veo mucho más. Yo llego aquí a las 8 de la mañana y me voy a las 7 u 8 de la noche todos los días. Entonces, estoy 12 horas aquí, más otras cuatro horas de camino y demás.

He tenido la oportunidad de encontrar un grupo (Grupo Imagen) que me ha dado trabajo, que me ha pagado con puntualidad y que me ha dado, sobre todo, algo bien importante: libertad.”

Y el periodista sabe que esa libertad conlleva responsabilidad, responsabilidad por lo que informa y comparte con el televidente.

Ante la proliferación de fake news en las redes sociales o en cientos de canales de usuarios que se dedican a dar noticias de espectáculos o de cualquier tipo, Gustavo Adolfo sabe que, ante todo, va su visión, compromiso y nombre, que ha construido a lo largo de más de 40 años de carrera periodística,

Instagram

“No se puede decir una cosa que sea falsa, porque estás hablando de seres humanos, que que tienen hijos, familia, hermanos y hay que tener una responsabilidad sobre eso.

“Con todas las broncas y bemoles que esto trae, todos los enemigos que te conlleva hacer periodismo en vivo diario, un programa de crítica de espectáculos, pues son muy sensibles los artistas en ocasiones y a veces tienen razón y a veces no”, subraya.

Y aunque considera que difícilmente se puede ser amigo de un famoso, en su caso los cuenta con los dedos de una mano, como Cynthia Klitbo, Roberto Palazuelos o Jorge El Coque Muñiz.

En el reciente decenio han partido figuras destacadas del espectáculo mexicano, como Vicente Fernández, José José, Edith González o Silvia Pinal, coberturas que, comparte, ha sido un “verdadero honor”, haberlas presentado.

Además del reto diario de presentar un programa en vivo, atractivo e interesante, “de tener una entrevista que sea diferente, de decir la información antes que los demás; es un reto de todos los días.”

El coque Muñiz lo acaba de entrevistar. Instagram

Ése trabajo que hace en equipo y lidera, que conforman también a cuadro los conductores Addis Tuñón, Erika González y Lalo Carrillo, es el que se lleva en el corazón, el que le da la satisfacción de informar a la gente, “el generar una opinión, el que, de repente, una persona te diga: ‘Oye, yo te veo’, que deposite la confianza en ti, está padrísimo.

“Es una enorme, y repito, libertad que esta empresa me ha dado”, concluye.