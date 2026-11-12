"Madre mía": Adamari López reacciona al ver la foto junto a Luis Fonsi de hace 20 años

Durante una emisión especial de Univision previa a los Latin Grammy 2026, Adamari López protagonizó un momento inesperado cuando sus compañeros la llevaron al pasado y mostraron una fotografía de su primera alfombra de la premiación, en la que aparecía junto a su entonces esposo, Luis Fonsi. La conductora intentó evitar hablar del cantante, pero no pudo ocultar su sorpresa al ver la imagen y reaccionó con un espontáneo: "¡Madre mía!".

En el marco de la edición 2026 de los Latin Grammy, que se celebra este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, los conductores de Univision comenzaron a compartir algunos de sus recuerdos más especiales relacionados con esta importante ceremonia musical.

Foto: Instagram univision

Desde los estudios instalados en el MGM Grand Garden Arena, Jomari Goyso, Borja Voces, Karina Banda y Adamari López, entre otros colaboradores, participaron en una dinámica en la que rememoraron sus primeras experiencias en la entrega de premios y las anécdotas que marcaron sus carreras.

¿Por qué fue tan especial la primera alfombra de Adamari López?

La presentadora puertorriqueña recordó que aquella aparición tenía un significado mucho más profundo que simplemente asistir a una ceremonia de música. En ese entonces, acababa de superar el cáncer y acudió al evento acompañada de quien era su esposo, el cantante Luis Fonsi.

Yo acababa de salir precisamente del cáncer, no les puedo a lo mejor enseñar foto porque en aquel momento estaba casada...", comentó entre risas.

La conductora quiso destacar lo que aquella noche representó para ella después de atravesar uno de los episodios más difíciles de su vida.

Pero Borja Voces no tardó en responderle que tenían preparada una sorpresa. "¡Eso te lo crees tú, nosotros tenemos esa foto Ada!", expresó, mientras en la pantalla aparecía la imagen de la entonces pareja durante aquella alfombra.

Adamari López Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Al notar que sus compañeros mostraron una fotografía de aquella noche, Adamari intentó esquivar el tema con humor y mencionó que el vestido que llevó hace dos décadas fue diseñado por Gustavo Arango, el mismo creador que estará a cargo de su atuendo para esta nueva edición de los Latin Grammy.

Vamos a hablar entonces del vestido que era de Gustavo Arango, precisamente del mismo que me voy a vestir mañana. Fue hace 20 años", comentó.

Sus compañeros aprovecharon la ocasión para llenarla de halagos y destacar lo bien que luce actualmente. Incluso Borja Voces la comparó con un buen vino, haciendo referencia a que el paso del tiempo parece favorecerla.

¿Qué recuerdo emocionó más a Adamari López?

Luego, la conductora quiso destacar lo que aquella noche representó para ella después de atravesar uno de los episodios más difíciles de su vida.

Adamari recordó que tuvo la oportunidad de entregar un reconocimiento a Joan Sebastian, en un encuentro que tuvo un significado especial porque ambos habían enfrentado el cáncer.

Foto

Le entregué un premio a Joan Sebastian, de una sobreviviente de cáncer a un sobreviviente", compartió.

Así, entre fotografías, risas y recuerdos, Adamari López revivió una de las noches más significativas de su historia personal, una aparición que no solo estuvo marcada por su entonces matrimonio con Luis Fonsi, sino también por el regreso a la vida pública después de vencer el cáncer.