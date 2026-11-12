Latin Grammy 2026: los looks que se robaron todas las miradas en la alfombra roja

La música no fue lo único que dio de qué hablar en los Latin Grammy 2026. Antes de que comenzara la ceremonia en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, las celebridades desfilaron por la alfombra roja con propuestas que fueron desde los vestidos voluminosos hasta las transparencias y los conjuntos llenos de brillo.

Hubo quienes apostaron por el blanco, quienes prefirieron llamar la atención con accesorios poco convencionales y también quienes se mantuvieron fieles a su estilo. Como suele pasar en esta premiación, no todos buscaron pasar desapercibidos y algunos de los atuendos terminaron convirtiéndose en protagonistas de la noche.

Entre los asistentes estuvieron Rosalía, Anitta, Mon Laferte, Camila Cabello, Daddy Yankee, Alaska y Mario Vaquerizo, además de músicos y productores que también llegaron a celebrar lo mejor de la música latina.

El blanco se apoderó de la alfombra roja

Una de las primeras en llamar la atención fue Rosalía, quien llegó con un vestido blanco de inspiración nupcial. La cantante retomó algunos elementos visuales de su álbum Lux, con una propuesta que combinó un corsé de espalda acordonada y una falda de tul con mucho volumen.

El diseño también tuvo referencias a la ropa lencera y al estilo de bailarina que han acompañado varias de sus presentaciones recientes. No fue precisamente un vestido discreto, pero sí una apuesta que encajó con la estética que ha construido alrededor de su nueva etapa musical.

Rosalía sorprende en la alfombra de los Latin Grammy AFP

Camila Cabello, quien también participó como presentadora de la ceremonia, se sumó a esta tendencia. La cantante de origen cubano eligió un conjunto en tono pastel, formado por un cuerpo y una falda con detalles de puntillas. Para completar el atuendo agregó una estola de plumas y llevó el cabello suelto, con un peinado más relajado.

La cantante de origen cubano eligió un conjunto en tono pastel, formado por un cuerpo y una falda con detalles de puntillas. AFP

Mon Laferte tampoco quiso quedarse fuera de la inspiración nupcial. La cantante chilena apareció con un diseño blanco y un velo sobre la cabeza, un detalle que convirtió su paso por la alfombra roja en una de las apuestas más particulares de la noche.

La cantante chilena apareció con un diseño blanco y un velo sobre la cabeza AFP

Anitta, por su parte, también eligió este color, aunque le dio un giro distinto. La brasileña, quien tenía preparada una actuación durante la gala, lució un vestido con nudos y transparencias. El toque inesperado llegó con un tocado que llevaba una pluma roja, un accesorio que contrastó con el resto del conjunto.

El toque inesperado llegó con un tocado que llevaba una pluma roja, un accesorio que contrastó con el resto del conjunto. AFP

Karol G apostó por un vestido blanco, con un diseño ajustado al cuerpo que resaltó su silueta. La parte superior, de escote palabra de honor y mangas largas de tul ligeramente transparente, contrastó con la falda de corte sirena, que se abrió en una amplia caída de tul hasta formar una larga cola.

La parte superior, de escote palabra de honor y mangas largas de tul ligeramente transparente, contrastó con la falda de corte sirena AFP

Brillos, bordados y accesorios que dieron de qué hablar

No todos siguieron la tendencia del blanco. Alaska y Mario Vaquerizo llegaron con una propuesta coordinada, aunque cada uno mantuvo su personalidad. Ambos eligieron monos brillantes, uno en tono morado y otro negro, demostrando que para ellos una alfombra roja es una buena oportunidad para jugar con la ropa.

Ambos eligieron monos brillantes, uno en tono morado y otro negro AFP

Daddy Yankee también estuvo entre los invitados destacados. El cantante puertorriqueño, reconocido este año como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, llegó acompañado de su madre, Rosa Rodríguez. Para la ocasión eligió una chaqueta negra con bordados que le dio un toque distinto a su atuendo.

El cantante puertorriqueño, reconocido este año como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, llegó acompañado de su madre, Rosa Rodríguez. AFP

Otro que mantuvo su sello fue Bizarrap. El productor argentino, nominado junto a Daddy Yankee en una categoría de interpretación urbana, volvió a recurrir a uno de sus accesorios habituales: una gorra. Sin demasiadas complicaciones, dejó claro que no necesita cambiar de imagen para asistir a una de las noches más importantes de la música latina.

El productor argentino, nominado junto a Daddy Yankee en una categoría de interpretación urbana, volvió a recurrir a uno de sus accesorios habituales AFP

Jorge Drexler, nominado a Grabación del Año por '¿Cómo se ama?', optó por un traje color berenjena y un broche en la solapa. Fue una elección más sobria, pero con detalles suficientes para salir de los clásicos trajes negros.

Jorge Drexler, nominado a Grabación del Año por '¿Cómo se ama?', optó por un traje color berenjena AFP

La mexicana Bruses también llamó la atención con un conjunto de chaqueta y falda, acompañado de un sombrero de gran volumen que terminó por definir su propuesta. En cambio, el cantante y productor argentino Yacoby, cuyo nombre real es Jacob Abrian, apostó por un atuendo completamente negro, con una casaca bordada y un pañuelo de gasa rosa con pedrería sobre la cabeza.

La mexicana Bruses también llamó la atención con un conjunto de chaqueta y falda, acompañado de un sombrero de gran volumen AFP

Así, entre vestidos de inspiración nupcial, transparencias, plumas y accesorios poco convencionales, los Latin Grammy 2026 dejaron claro que la alfombra roja también es parte del espectáculo. Cada invitado encontró una manera distinta de hacerse notar, incluso antes de que comenzaran a entregarse los premios.