¿Quién es Ghost Rider? El próximo gran personaje de Ryan Gosling en Marvel

Marvel Studios oficializó a Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor canadiense dará vida al emblemático antihéroe sobrenatural en una cinta individual programada para estrenarse en cines el 28 de julio de 2028.

El presidente del estudio, Kevin Feige, presentó al actor frente a miles de fanáticos en el legendario Hall H durante la Comic-Con de San Diego 2026. El intérprete reveló su deseo de encarnar a este personaje desde hace varios años, cumpliendo así un sueño profesional de larga data.

Ryan Gosling con el logo de Ghost Rider a sus espaldas. AFP

El cineasta Shawn Levy asume la dirección de este ambicioso proyecto fílmico de la casa productora. Esta mancuerna creativa marca una nueva colaboración entre el realizador y el protagonista tras compartir créditos en Star Wars: Starfighter y el rotundo éxito en taquilla de Deadpool & Wolverine.

Esta producción representa el debut oficial del motociclista infernal dentro del canon central de la franquicia cinematográfica. Anteriormente, el actor Nicolas Cage interpretó a Johnny Blaze en dos cintas fuera del UCM, mientras Gabriel Luna encarnó la versión de Robbie Reyes en la serie Agents of S.H.I.E.L.D.

El pacto demoníaco del Espíritu de la Venganza

El personaje irrumpió originalmente en los cómics en 1967 bajo la identidad de Carter Slade durante la época del viejo oeste. Su encarnación más reconocida a nivel mundial debutó cinco años después, exactamente en 1972, en las páginas de la publicación Marvel Spotlight #5.

La mitología de la editorial establece a Johnny Blaze como la identidad principal detrás de la calavera llameante. Este joven motociclista acróbata sella un oscuro trato con el demonio Mephisto para salvar a su padre adoptivo de la muerte, condenando su propio destino eternamente.

Ghost Rider fue interpretado por Nicolas Cage. Foto: Columbia Pictures

El pacto lo vincula directamente con el ente demoníaco conocido como Zarathos, transformando por completo su fisiología humana. Durante las noches o bajo situaciones de extrema injusticia, la carne de su cabeza desaparece para dar paso a un cráneo envuelto en fuego sobrenatural.

La estética visual del justiciero incluye una icónica chamarra de cuero negro y botas de motociclista. A lo largo de la historia editorial, otros individuos tomaron el pesado manto para castigar a los culpables desde las sombras, destacando los nombres de Danny Ketch y el propio Robbie Reyes.

Fuego infernal y el castigo de la Mirada de Penitencia

El arsenal ofensivo del antihéroe destaca por la manipulación del fuego infernal, una energía mística que incinera el alma de sus oponentes. Esta habilidad daña entidades físicas y espectrales por igual, convirtiendo al protagonista en uno de los seres más letales del universo de los cómics.

El justiciero viaja a bordo de una emblemática motocicleta infernal modificada por su propio poder oscuro. Este vehículo adquiere una invulnerabilidad absoluta, alcanza velocidades extremas en las carreteras, escala superficies verticales de forma fluida y desafía todas las leyes convencionales de la gravedad.

Ghost Rider en una de sus viñetas. Foto: Marvel Cómics

Su ataque final más devastador lleva por nombre la Mirada de Penitencia, un castigo mental fulminante. El vengador sujeta a sus víctimas, las obliga a mirarlo a los ojos y les hace experimentar simultáneamente todo el dolor físico y emocional que causaron a terceros en el pasado.

En el combate cuerpo a cuerpo, el antihéroe empuña pesadas cadenas místicas cargadas con flamas incandescentes con una precisión quirúrgica. Su condición de avatar demoníaco le otorga una fuerza física sobrehumana y una total inmunidad al armamento balístico o al daño convencional humano.