¿Mentira o reconciliación? La verdad sobre el supuesto encuentro entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

La posibilidad de una reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía volvió a despertar expectativas entre sus seguidores, pero lo que parecía ser un acercamiento entre madre e hija terminó convirtiéndose en una nueva polémica.

¿Alejandra Guzmán visitó a Frida Sofía por su cumpleaños?

Después de que la cantante asegurara que visitó a su hija para celebrar su cumpleaños número 34, Frida habría desmentido su versión y dejó claro que, por ahora, no está interesada en retomar la relación.

La supuesta reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía volvió a generar controversia tras las declaraciones de ambas. Instagram

Todo comenzó el pasado 4 de noviembre, cuando la intérprete de Reina de corazones se encontró con la prensa durante un evento en la Ciudad de México. Al ser cuestionada sobre los rumores de una posible reunión con Frida, Alejandra confirmó que había tomado la iniciativa de buscarla personalmente.

¡Ah, claro! Fui y le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta que nos comuniquemos sin tanta prensa. La verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar”, comentó ante los reporteros.

Sus declaraciones parecían abrir una pequeña ventana de esperanza después de varios años de diferencias públicas. Sin embargo, la aparente reconciliación no tardó en quedar en entredicho.

Frida Sofía desmiente el supuesto encuentro con Alejandra Guzmán

La versión de Alejandra Guzmán generó sorpresa, especialmente porque durante mucho tiempo la relación con su única hija ha permanecido marcada por el distanciamiento. La controversia aumentó cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que se comunicó directamente con Frida para preguntarle si había visto a su mamá.

Frida Sofía reaccionó a las palabras de su madre y cuestionó públicamente la versión sobre su presunto encuentro. Foto: Instagram ifridag

De acuerdo con el conductor, la joven respondió negativamente cuando le compartió el video en el que la cantante hablaba de su visita. Posteriormente, Infante dio a conocer un mensaje que recibió de Frida, en el que cuestionó las declaraciones de su madre.

Ella puede declarar lo que quiera”, habría escrito inicialmente, antes de explicar por qué considera que no existen condiciones para recuperar su relación.

En el mismo mensaje, Frida hizo referencia a las diferencias familiares relacionadas con su abuelo, Enrique Guzmán, a quien ha señalado públicamente por presunto abuso. La joven manifestó que el respaldo que, desde su perspectiva, Alejandra continúa brindándole es una de las razones por las que prefiere mantener distancia.

También cuestionó la posibilidad de construir una relación sana si no existe respeto y comunicación entre ambas. En sus palabras, no quiere volver a involucrarse en una dinámica que considera marcada por manipulaciones, mentiras y amenazas.

¿Por qué están distanciadas Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

La relación entre la cantante y su hija ha atravesado diferentes etapas de tensión, muchas de ellas expuestas públicamente. Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando Frida habló sobre los presuntos abusos que atribuyó a su abuelo materno, Enrique Guzmán, situación que provocó un profundo conflicto familiar.

El distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía volvió al centro de la conversación luego de una polémica declaración. Foto: Instagram @laguzmanmx/ @ifridag

Desde entonces, las diferencias entre madre e hija han sido tema recurrente en los medios de comunicación. Aunque en distintas ocasiones han surgido versiones sobre posibles acercamientos, hasta ahora no se ha confirmado una reconciliación definitiva.

En esta ocasión, mientras Alejandra asegura que conserva un buen recuerdo de su visita, Frida sostiene una versión diferente y parece no estar dispuesta a cambiar su postura.

Alejandra Guzmán asegura que desea ver feliz a su hija

A pesar de la controversia, la rockera también aprovechó su encuentro con los medios para dedicarle palabras de reconocimiento a Frida. La describió como una mujer madura, independiente y con las herramientas necesarias para construir su propio futuro.

Ella tiene 34 años y ya es una mujer madura y que tome sus decisiones. Tiene todo para hacerla en la vida, tiene una voz preciosa, tiene dos carreras, entonces creo que tiene todo para ser feliz y eso es lo que más le deseo”, expresó.

Alejandra Guzmán expresó su deseo de recuperar la comunicación con su hija, pero Frida parece mantener distancia. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Por ahora, ninguna de las dos ha anunciado un cambio en su relación. Lo cierto es que las declaraciones volvieron a colocar su historia familiar bajo los reflectores y encendió la polémica sobre si sucedió o no.