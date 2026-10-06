“Soy mujer de un solo amor”: Florinda Meza revela por qué no busca pareja tras la muerte de Chespirito

A más de una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza volvió a hablar sobre su vida sentimental. La actriz respondió a una pregunta que la ha acompañado durante años y dejó clara la postura que mantiene sobre volver a tener pareja.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza compartieron créditos en El Chavo del 8 antes de iniciar su relación. Mezcalent

Por qué Florinda Meza no busca pareja tras la muerte de Chespirito

Florinda Meza fue cuestionada sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación sentimental después de los años que han pasado desde la muerte de su esposo.

La actriz respondió sin dejar demasiado espacio para interpretaciones. Al preguntarle si estaría dispuesta a volver a tener pareja, aseguró que esa posibilidad no forma parte de sus planes.

“Por razones obvias. Yo soy mujer de un solo amor, no más”, declaró Meza ante los medios que la esperaban en el aeropuerto.

Meza ha asegurado en distintas ocasiones que continúa enamorada del creador de El Chavo del 8.

La actriz ya había abordado directamente el tema en una entrevista anterior, cuando le preguntaron si después de enviudar había considerado volver a enamorarse.

“Por supuesto que no, nunca. Sigo enamorada de Roberto Gómez Bolaños, ¿cómo podría enamorarme de alguien más?”, respondió en aquella ocasión.

Para Meza, la muerte de su esposo tampoco significó que los sentimientos que mantenía hacia él desaparecieran. La intérprete ha explicado que aprendió a vivir con su ausencia después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Florinda Meza ha asegurado que no busca una nueva pareja tras la muerte de Chespirito. Mezcalent

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Florinda Meza y Chespirito?

La historia entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños comenzó décadas antes de que formalizaran su matrimonio.

Ambos se conocieron trabajando en las producciones encabezadas por el comediante durante la etapa de mayor popularidad de personajes como El Chavo y El Chapulín Colorado.

Su relación sentimental comenzó en la década de los setenta y se prolongó durante años sin que llegaran inmediatamente al altar. Finalmente, la pareja se casó en 2004, después de mantener una relación durante varias décadas.

Permanecieron casados hasta la muerte del actor y escritor, ocurrida el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo. Gómez Bolaños tenía 85 años.

Meza permaneció a su lado durante sus últimos años y después habló públicamente sobre el proceso que enfrentó tras perderlo. En una entrevista llegó a describir la muerte de su esposo como “la peor de mis pesadillas”.

Desde entonces, la actriz no ha hecho pública ninguna nueva relación sentimental.

Florinda Meza compartió más de tres décadas de relación con Roberto Gómez Bolaños antes de su muerte. Mezcalent

La relación de Florinda Meza y Chespirito volvió a ser cuestionada

La vida sentimental de Florinda Meza y Chespirito también regresó a la conversación pública por un motivo diferente. El estreno en 2025 de la bioserie Chespirito, Sin querer queriendo recuperó episodios de la vida personal y profesional del comediante.

Uno de los aspectos abordados alrededor de la producción fue el inicio de la relación entre Gómez Bolaños y Meza. El tema ha sido polémico debido a que el comediante todavía estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos, cuando comenzó el romance.

Meza ha respondido en diferentes ocasiones a los cuestionamientos relacionados con ese periodo. En una entrevista con Adela Micha, aseguró que nunca se consideró responsable de los problemas que existían previamente dentro del matrimonio del comediante.

“Nunca me llegué a sentir culpable. Sabía que no había sido la generadora de que ese matrimonio no estuviera bien”, declaró la actriz al referirse a las críticas que ha recibido por aquella relación.

También ha rechazado que su historia junto a Gómez Bolaños quede reducida al comienzo polémico del romance. Meza ha defendido los años que permanecieron juntos y el papel que tuvo como pareja del actor durante buena parte de su vida.