“El Chapulín Colorado” tendrá película: así será la nueva historia que prepara Roberto Gómez Fernández

El universo de “El Chapulín Colorado” podría dar un nuevo salto a la pantalla grande. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños y responsable de continuar parte del legado de su padre, confirmó que existe un proyecto cinematográfico en desarrollo relacionado con el famoso superhéroe mexicano.

Durante su participación en la alfombra roja de los Premios CANACINE, el productor explicó que la propuesta se encuentra en preparación y que, próximamente, podría avanzar hacia la etapa de producción.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles, Gómez Fernández adelantó que la historia estará enfocada en una etapa poco explorada del personaje.

Foto: mezcalent.com

¿La cinta será animada o tendrá actores?

Una de las principales novedades es que el proyecto no estaría pensado como una producción animada. De acuerdo con Gómez Fernández, todo apunta a que “El Chapulín Colorado” será llevado nuevamente a la pantalla mediante una producción de acción viva.

El productor también señaló que todavía no se ha elegido al actor encargado de ponerse en los zapatos del personaje, pues prefieren esperar hasta que la propuesta cinematográfica esté más desarrollada antes de tomar esa decisión.

¿Pablo Cruz podría interpretar al Chapulín?

Por ahora, Pablo Cruz no forma parte de las opciones confirmadas para encarnar al personaje. El actor interpretó a Roberto Gómez Bolaños en la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, pero Gómez Fernández dejó claro que el equipo todavía no está concentrado en definir el reparto.

La prioridad, explicó, es consolidar primero la historia y el proyecto antes de comenzar a pensar en quién podría asumir uno de los papeles más representativos de la televisión mexicana.

La idea de contar una nueva historia relacionada con “El Chapulín Colorado” no es reciente. Roberto Gómez Bolaños y su hijo ya habían conversado anteriormente sobre la posibilidad de desarrollar una producción centrada en el personaje.

Sin embargo, llevar a la pantalla una nueva versión de las creaciones de “Chespirito” requiere especial cuidado, debido al valor que tienen sus personajes y al interés por preservar el legado que dejó el comediante.

Por ello, el proyecto ha permanecido durante varios años en desarrollo antes de acercarse nuevamente a una posible etapa de producción.

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¿Qué ha pasado con “El Chapulín Colorado” en los últimos años?

El personaje ha continuado vigente a través de diferentes proyectos animados. Entre ellos se encuentra una producción basada en episodios de la serie original, así como “Los Colorado”, propuesta que presenta una nueva faceta del universo del héroe.

En esta última producción, el personaje aparece como padre de familia y vuelve a enfrentarse con algunos de los enemigos que forman parte de su historia.

Gómez Fernández señaló que “Los Colorado” ha tenido una respuesta favorable y continúa disponible tanto en plataformas como en canales de Warner, además de que su producción sigue adelante.

La película de “El Chapulín Colorado” no es el único proyecto relacionado con el legado de Roberto Gómez Bolaños que se encuentra en planes.

Gómez Fernández también trabaja en otras propuestas, entre ellas una producción dedicada a “Don Ramón” y un nuevo proyecto de animación basado en “El Chavo del 8”.

El productor ha destacado que cada una de estas producciones requiere un proceso cuidadoso para mantener la esencia de los personajes y, al mismo tiempo, encontrar nuevas formas de acercarlos al público.

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¿Qué reconocimiento recibió por “Chespirito: sin querer queriendo”?

La noticia sobre el nuevo proyecto se dio a conocer durante los Premios Luminus CANACINE, ceremonia organizada por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual.

Durante el evento, Roberto Gómez Fernández recibió el reconocimiento a Serie con Mayor Audiencia en México por “Chespirito: sin querer queriendo”.

Este reconocimiento se suma al premio del Público que la producción obtuvo previamente en los Premios Platino, consolidando la buena recepción que ha tenido la historia inspirada en la vida y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños.