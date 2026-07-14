¿Flor Vigna se adelantó? Habría revelado su ingreso a La Casa de los Famosos México

La expectativa por conocer a los habitantes de La Casa de los Famosos México 4 sigue creciendo conforme se acerca el estreno del reality, programado para el próximo 26 de julio. Mientras la producción continúa revelando a los participantes, un inesperado video publicado por la argentina Flor Vigna habría adelantado su incorporación antes del anuncio oficial.

Foto: Instagram florivigna

Aunque la información no ha sido confirmada por el programa, las coincidencias entre las declaraciones de la artista y las pistas difundidas por la producción han provocado que miles de usuarios en redes sociales den por hecho que será la siguiente famosa en entrar a la competencia.

Foto: Captura de video

¿Por qué Flor Vigna desató los rumores?

Todo comenzó luego de que la cantante, actriz y boxeadora compartiera una historia en su cuenta de Instagram desde lo que parecía ser un camerino en México.

En el video, Flor Vigna confesó que había sido elegida para un proyecto de gran alcance que sería presentado este martes, justo el mismo día en que la producción de La Casa de los Famosos México tiene previsto revelar a su octava participante.

Siento un miedo lindo porque quedé seleccionada en un proyecto muy importante y masivo que se va a revelar este martes".

Estas palabras fueron suficientes para que los seguidores del reality comenzaran a relacionarla con el programa, ya que la fecha coincidía exactamente con el calendario de anuncios de la nueva temporada.

¿Qué pistas presentó La Casa de los Famosos México?

Las señales compartidas por la producción también parecen apuntar hacia la argentina.

Entre los objetos mostrados en el avance destaca un guante de box, una clara referencia a la faceta deportiva de Flor Vigna, quien recientemente enfrentó y venció a la influencer mexicana Alana Flores en un combate de Supernova Génesis.

Foto: Captura de video

Otro de los elementos fue un poncho con los colores de Argentina y México, similar al que utilizó durante su entrada para aquella pelea, además de un traje de bailarina que recuerda su exitoso paso por la televisión argentina, donde se consagró bicampeona de Showmatch: Bailando por un sueño.

Finalmente, un micrófono acompañado de notas musicales hace referencia a la carrera que ha desarrollado como cantante y compositora durante los últimos años.

¿Quién es Flor Vigna?

Flor Vigna es una actriz, cantante, conductora e influencer originaria de Argentina que alcanzó la fama gracias a diversos programas de televisión en su país.

En los últimos años también ha incursionado en el boxeo y ha impulsado su carrera musical, convirtiéndose en una figura con gran presencia en redes sociales y en el entretenimiento latinoamericano.

¿Quiénes han sido confirmados para La Casa de los Famosos México?

Hasta el momento, la producción ha confirmado la participación de varias celebridades que formarán parte de la cuarta temporada del reality.

Entre los nombres revelados se encuentran:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Yahir

Si las especulaciones resultan ciertas, Flor Vigna se convertiría en la octava habitante confirmada, aunque habrá que esperar al anuncio oficial para conocer si realmente formará parte de la casa más famosa de México.