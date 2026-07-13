“¡Qué vergüenza!”: Lula explota contra Brasil y exhibe el desprecio de sus figuras tras el Mundial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó públicamente su profunda indignación ante la conducta mostrada por los integrantes de la selección de su país tras quedar eliminados del Mundial 2026. El mandatario reprochó duramente que únicamente un jugador de los 26 convocados regresara a la nación en el avión oficial de la confederación, prefiriendo el resto irse de vacaciones.

Mandé un mensaje para Ancelotti. Se fue un montón de gente y regresó uno solo. Casi no había nadie para volver en el avión, ¡qué vergüenza!", declaró el líder gubernamental con notable molestia.

El fracaso histórico de Carlo Ancelotti y Brasil ante la Noruega de Haaland

La furia del jefe de Estado ocurre tras la dolorosa eliminación del cuadro sudamericano en la ronda de octavos de final, luego de caer con marcador de 2-1 ante Noruega. El estratega italiano Carlo Ancelotti consumó el fracaso definitivo al verse superado tácticamente por el ataque europeo comandado por el delantero Erling Haaland, autor de las dos anotaciones.

Con este resultado adverso se extiende la crisis deportiva de la Canarinha, la cual acumuló una racha negativa de 24 años sin conseguir levantar una Copa del Mundo, siendo su última consagración en Corea-Japón 2002.

Danilo Santos fue el único de los 26 seleccionados de Brasil que volvió a su país luego de la eliminación en el Mundial de 2026. Reuters

El único jugador de Brasil que dio la cara y volvió en el avión oficial

El defensor del club Flamengo, Danilo, fue el único elemento de toda la plantilla que aterrizó en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro el miércoles pasado. El resto de los futbolistas profesionales optó por trasladarse directamente a diversos destinos vacacionales o incorporarse a sus clubes en el extranjero.

Danilo rechazó hacer comentarios adicionales ante los cuestionamientos de los reporteros locales apostados en la terminal aérea tras el arribo de la aeronave oficial casi vacía."Si ganan, están todos bailando": La ironía de Lula y su propuesta de usar robots

Si hubieran ganado, estaban todos acá bailando", sentenció Lula da Silva con ironía durante un evento público celebrado en el Instituto Mauá de Tecnología de Sao Paulo.

Ante la falta de compromiso y el bajo rendimiento físico del equipo, el gobernante sugirió de forma sarcástica la posibilidad de contratar un prototipo de robot desarrollado por estudiantes universitarios para disputar las próximas eliminatorias de la FIFA.