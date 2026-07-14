¿Mauricio Ochmann ‘le hace el feo’ a Aislinn Derbez? Les piden beso y así reaccionan

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se presentaron en Monterrey durante la premier de su película “Hasta el fin del mundo” y, el momento que acaparó la atención, fue cuando los fanáticos le pidieron a la pareja que se diera un beso.

Los protagonistas del filme que se estrena el próximo 23 de julio, desfilaron en la alfombra roja y contestaron algunas preguntas de los invitados a la premier, quienes estaban eufóricos por verlos nuevamente juntos, al menos en la pantalla grande.

Parte de la euforia se debe a que en las últimas semanas los famosos han estado compartiendo demasiado tiempo juntos, tal como se ha mostrado en redes sociales, lo que hace que surjan los rumores sobre una posible reconciliación.

No obstante, hasta la fecha ni Aislinn ni Mauricio han confirmado nada del supuesto regreso como pareja sentimental.

¿Mauricio Ochmann le hace el feo a Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Especial

El instante que se ha hecho viral en redes sociales es cuando los fanáticos, que asistieron a la premier de la película en Monterrey, pidieron a la pareja que se diera un beso.

¡Beso, beso!", retumbó en el recinto.

Tras escuchar la petición de los seguidores, ambos actores reaccionaron con humor. Aislinn optó por reír a carcajadas, voltear a ver a Mauricio y quedarse callada.

En tanto, Mauricio se dio una vuelta e intentó evadir la solicitud. Además de que se acercó a su expareja como si fuera a darle un beso, pero luego se alejó rápidamente.

Ante la reacción de ambos, surgieron especulaciones por parte de los usuarios de redes sociales y aseguraron que la actitud de Aislinn muestra que sí quería darle un beso a su expareja, pero Mauricio aparentemente es el que, con lo que hizo, demostró rechazo.

Entre las opiniones de los usuarios destaca:

Aislinn pensó dos veces que si la iba a besar.

Ella sí quería, pero él no.

La de rojo sí quería.

¿Regresan como pareja sentimental?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Especial

Ante la nueva película juntos, en donde se les ve muy cercanos, los seguidores de ambos famosos se han emocionado y han pedido que regresen como pareja sentimental.

Lo cierto es que, tras su divorcio hace casi seis años, Aislinn y Mauricio mantienen una relación cercana y amistosa, en parte, por su hija Kailani, quien es el principal lazo que los une más allá de cualquier circunstancia.

De hecho, en medio de la promoción de su película, ambos han reconocido que entre ellos sigue existiendo el amor, pero de una forma especial que algunos podrían no entender.

Sobre ello, Aislinn fue cuestionada por la prensa cuando fue captada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

(Está) muy padre, la verdad es que nos está yendo increíble, creo que la respuesta de la gente está siendo más padre de lo que esperábamos”, dijo ante las cámaras de medios como De Primera Mano (Imagen Televisión).

La actriz fue cuestionada sobre cómo toman los rumores y, relajada, respondió:

Pues está divertido todo lo que la gente está especulando, la verdad”.

Ante la insistencia de los reporteros, sobre si aquellas versiones de una segunda oportunidad romántica entre ella y su ex podría ser ciertas, ella se limitó a sonreír.

Además, momentos después reapareció Aislinn junto a Mauricio quien también opinó al respecto: