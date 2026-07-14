Sonora responde sobre el número de muertos

La Fiscalía de Justicia de Sonora me hizo llegar un documento en el que rechaza el sentido de lo que publiqué aquí el sábado. Afirma que “nunca ha existido intención alguna de ocultar información”. Y sostiene que la diferencia en la interpretación de las cifras de personas no identificadas en el Semefo local parte de una lectura incompleta del reportero Gerardo Ponce de León Ramos, en la que basé mi columna. No entraré en la controversia entre ellos. Me limito a destacar lo que recibí, en especial el hecho de que, según el recuento de la Fiscalía, no disminuye la cifra original reportada al periodista: aumenta. Escribí el sábado que, en una aparente manipulación estadística, la Fiscalía reducía el total de cuerpos no identificados entre 2021 y 2024. Lo hacía pasar de 6 mil 176 a un inverosímil 493. Me precisan que esos 493 “eran sólo los cuerpos que permanecían físicamente en las instalaciones del Semefo”, de ninguna manera la totalidad de las personas fallecidas. Lo relevante, sin embargo, es la conclusión. Al sumar los cuerpos en el Semefo con los depositados en funerarias, los inhumados en fosas comunes y los que fueron identificados y entregados a sus familias, el total asciende a 7 mil 572 entre 2021 y el 30 de abril de 2026. Gracias por el desglose. Más allá de la controversia, son 7 mil 572 personas muertas. Una barbaridad.