James Gunn confirma sorpresas y regresos para la secuela de Superman

El director James Gunn confirmó oficialmente el retorno del actor Nathan Fillion para la próxima secuela de Superman. El cineasta estadounidense ratificó la participación del popular personaje Guy Gardner dentro del ensamble heroico de Man of Tomorrow. Esta nueva producción de DC Studios llegará a las salas de cine de todo el mundo el 9 de julio de 2027.

El copresidente del Universo DC utilizó sus plataformas digitales para liberar un peculiar video dirigido a los millones de fanáticos. En el breve material audiovisual, el realizador mostró un encendedor metálico temático de Linterna Verde con un mensaje grabado. La inscripción del artefacto rezaba una dedicatoria directa "de parte de Guy", en alusión al irreverente héroe intergaláctico.

James Gunn con el logo de Superman. REUTERS

Al activar el mecanismo de combustión, una pequeña mano luminosa emergió del fuego para realizar una seña obscena hacia la lente. Esta particular manifestación visual imitó a la perfección los poderes que el personaje proyectó durante su aparición en la cinta anterior. La comunidad virtual reaccionó de inmediato ante la validación del miembro fundador de la Banda de la Justicia.

Una alianza obligada contra la inteligencia extraterrestre

La trama principal de Man of Tomorrow obligará al último hijo de Krypton a tomar decisiones extremas para proteger al planeta. El protagonista establecerá un pacto temporal con su máximo antagonista histórico para frenar la inminente invasión de un enemigo superior. Superman y Lex Luthor unirán sus agudos intelectos para combatir la amenaza tecnológica que representa el despiadado Brainiac.

El poderoso androide del espacio exterior aterrizará en la Tierra con el objetivo de recopilar toda la información existente del cosmos. Este villano cibernético aniquila sistemáticamente los mundos de donde extrae los datos para aumentar el valor y la rareza de su conocimiento adquirido. La magnitud de esta fuerza destructora superará ampliamente las capacidades individuales del famoso superhéroe alienígena.

La película de Superman tendrá una secuela. Foto: Warner Bros.

El actor David Corenswet regresará a los foros de filmación para encarnar nuevamente la doble vida del reportero Clark Kent. La actriz Rachel Brosnahan retomará su aclamado papel como la intrépida periodista Lois Lane para documentar el peligroso asalto. Por su parte, el histrión británico Nicholas Hoult interpretará una vez más al brillante y calculador magnate de la ciudad de Metrópolis.

Expansión masiva del catálogo de talentos heroicos

El conflicto a escala global demandará la intervención inmediata de otras figuras protectoras del renovado universo cinematográfico de Peter Safran. La ambiciosa película integrará la participación estelar de la actriz Milly Alcock, quien portará nuevamente el traje de la imponente Supergirl. A su vez, la artista Isabela Merced sobrevolará los cielos de la ciudad al encarnar a la guerrera Hawkgirl.

La Justice Gang en el Universo DC. Foto: DC Studios

La presencia confirmada de la mujer alada apuntaba directamente hacia la intervención del resto de sus compañeros de equipo. El sorpresivo clip de video publicado por James Gunn materializó las principales teorías de los admiradores sobre la alineación de las fuerzas justicieras. El equipo de producción diseñará secuencias de acción masivas con la participación coordinada de todos estos individuos metahumanos.

Los entusiastas de la franquicia disfrutarán de las habilidades actorales de Nathan Fillion mucho antes del estreno de este esperado largometraje. El intérprete protagonizará múltiples episodios del innovador programa televisivo Linternas. Este oscuro thriller de investigación espacial aterrizará de forma oficial en el amplio catálogo de la plataforma HBO Max el próximo 17 de agosto.