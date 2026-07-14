La serie de Netflix de solo 8 episodios que revive un clásico y ya está en el Top 10

Abandonar una casa cómoda, subir a dos niñas y un perro a una carreta y atravesar territorios desconocidos para comenzar desde cero podría parecer una decisión poco sensata; sin embargo, para la familia Ingalls representa la posibilidad de encontrar un lugar propio, aunque para conseguirlo tenga que enfrentarse a ríos peligrosos, animales salvajes, enfermedades y una verdad incómoda: la tierra que les prometieron como “libre” ya tenía habitantes.

Esa es la historia que presenta La casa de la pradera, la nueva serie de Netflix inspirada en las novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder.

La primera temporada llegó a la plataforma con ocho episodios y rápidamente apareció entre las producciones más vistas en México. No obstante, no se trata simplemente de una copia de la popular serie televisiva de los años setenta, conocida en algunos países latinoamericanos como La familia Ingalls.

Alice Halsey es Laura Ingalls en La casa de la Pradera ERIC ZACHANOWICH/NETFLIX

¿De qué trata La casa de la pradera?

La historia comienza en 1869, pocos años después del final de la Guerra Civil estadounidense. Charles y Caroline Ingalls dejan su hogar en Wisconsin y emprenden un largo viaje hacia Kansas junto con sus hijas, Mary y Laura, además de Jack, el perro de la familia. Su objetivo es instalarse cerca de Independence y construir la casa en la que esperan permanecer para siempre.

Pero el camino hacia esa nueva vida está lejos de ser tranquilo. Desde los primeros episodios, los Ingalls tienen que cruzar corrientes de agua, sobrevivir con recursos limitados y adaptarse a una pradera donde una tormenta, una enfermedad o un incendio pueden destruir en minutos todo lo que han construido.

La serie combina así el drama familiar con una historia de supervivencia. Aunque mantiene momentos cálidos alrededor de la comida, la música y la convivencia entre las hermanas, también muestra las dificultades de vivir en el Oeste estadounidense durante el siglo XIX. Entre las amenazas que aparecen se encuentran la fiebre, los lobos, el fuego y las condiciones extremas de un territorio en el que las viviendas y los servicios médicos eran escasos.

La casa de la pradera ERIC ZACHANOWICH/NETFLIX

Laura, interpretada por Alice Halsey, ocupa un lugar central. Es una niña curiosa, valiente y poco dispuesta a aceptar las reglas sin cuestionarlas. Mientras sus padres buscan levantar una casa y asegurar el futuro de la familia, ella comienza a descubrir que el mundo es mucho más complicado de lo que imaginaba.

Una historia distinta a la serie clásica

Uno de los cambios más importantes de esta versión es que la narración no se limita a la experiencia de los Ingalls. Cuando la familia llega a Kansas, descubre que el territorio que los colonos consideraban disponible forma parte de las tierras habitadas desde hace generaciones por integrantes de la Nación Osage.

La producción incorpora personajes como William Mitchell, White Sun y su hija Good Eagle, quienes permiten observar la expansión hacia el Oeste desde la perspectiva de las comunidades indígenas. De esta manera, la esperanza de los colonos por encontrar nuevas oportunidades se contrapone con las consecuencias que su llegada tiene para quienes ya vivían en la región.

La primera temporada está basada principalmente en Little House on the Prairie, el tercer volumen de la colección escrita por Laura Ingalls Wilder e inspirada en sus recuerdos de infancia. La responsable de llevarla nuevamente a la televisión es Rebecca Sonnenshine, guionista y productora relacionada con series como The Boys, The Vampire Diaries y Archivo 81.

El reparto está encabezado por Alice Halsey como Laura, Luke Bracey como Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline y Skywalker Hughes como Mary. También participan Warren Christie, Jocko Sims, Alyssa Wapanatâhk y Meegwun Fairbrother, entre otros actores.

¿La casa de la pradera tendrá temporada 2?

Aunque sus ocho episodios pueden verse con relativa rapidez, La casa de la pradera no fue presentada como una miniserie. Netflix confirmó una segunda temporada incluso antes del estreno de la primera.

Los próximos capítulos llevarán a la familia hasta Walnut Grove, Minnesota, e incorporarán personajes conocidos por los seguidores de los libros y de la adaptación clásica, entre ellos Nellie Oleson, la futura rival de Laura, y la profesora Eva Beadle.

La serie puede resultar atractiva para quienes buscan un drama histórico sin conspiraciones palaciegas ni grandes batallas. Su aventura se encuentra en situaciones mucho más cotidianas: conseguir alimento, levantar una casa, proteger a la familia y decidir si realmente es posible construir un futuro en un territorio en el que cada nuevo comienzo también implica una pérdida.