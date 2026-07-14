Ariana Grande habría regresado con su ex, Ricky Álvarez, 11 años después

Después de varias semanas de especulaciones, Ariana Grande vuelve a estar en el centro de la conversación por su vida sentimental. De acuerdo con información publicada por TMZ, la cantante estadounidense habría retomado su relación con Ricky Álvarez, con quien mantuvo un romance hace más de una década.

Personas cercanas a la pareja señalaron al medio estadounidense que ambos decidieron reencontrarse y están construyendo nuevamente su relación, pero sin apresurar las cosas.

¿Ariana Grande y Ricky Álvarez volvieron a ser pareja?

Según TMZ, Ariana Grande y Ricky Álvarez estarían saliendo nuevamente después de haber iniciado su primer romance en 2015, el cual se extendió por alrededor de un año.

Las fuentes consultadas por el medio aseguran que ambos prefieren llevar esta nueva etapa con calma, disfrutando del tiempo juntos sin hacer pública su relación de manera oficial.

Foto: Redes sociales

Hasta el momento, la cantante ni el bailarín han emitido declaraciones sobre los rumores.

En las últimas semanas, Ariana y Ricky fueron vistos compartiendo distintos momentos, lo que despertó las sospechas de sus seguidores.

Entre las apariciones más comentadas se encuentra una reunión con amigos realizada en Texas durante junio, así como una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el pasado 4 de julio, junto a familiares de la cantante en Florida.

Foto: Facebook Ariana Grande

A estas coincidencias se suma un detalle que no pasó desapercibido para los fans: durante su actual gira, Ariana modificó algunas letras de canciones que anteriormente hacían referencia a Ricky Álvarez, dándoles ahora un tono mucho más positivo.

¿Qué pasó con Ethan Slater?

Antes de que surgieran los rumores sobre Ricky Álvarez, Ariana Grande mantenía una relación con el actor Ethan Slater, su compañero en la película Wicked.

De acuerdo con TMZ, la pareja terminó su noviazgo a principios de este año. Ambos iniciaron su romance en 2023, poco después de que Ariana concluyera su matrimonio con Dalton Gomez y Ethan pusiera fin a su relación con Lilly Jay.

En aquel momento, personas cercanas a los actores aseguraron que comenzaron a salir únicamente después de que sus respectivos matrimonios habían concluido.

Foto: Facebook Ariana Grande

¿Quién es Ricky Álvarez?

Ricky Álvarez es un bailarín y coreógrafo que trabajó durante varios años junto a Ariana Grande en sus giras y presentaciones. Fue precisamente esa cercanía profesional la que dio paso a un romance que comenzó en 2015.

Foto: Especial

Aunque su relación terminó tiempo después, ambos conservaron una buena comunicación, lo que ahora habría facilitado este presunto reencuentro sentimental. ¿Está confirmada la reconciliación?

Por ahora, la información proviene de fuentes citadas por TMZ y fue retomada posteriormente por la revista People, que también señaló que Ariana Grande y Ricky Álvarez estarían dándose una nueva oportunidad.

Sin embargo, ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente que hayan retomado su romance, por lo que habrá que esperar a que alguno de los dos se pronuncie sobre los rumores.