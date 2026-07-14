“Un auténtico luchador”, elogio a Isaac del Toro del líder del Tour de Francia

El líder del Tour de Francia 2026, Tadej Pogacar, elogió el trabajo que hizo el mexicano Isaac del Toro en la Etapa 10. El originario de Ensenada, Baja California, estuvo en el pelotón que controló las constantes fugas que se dieron en el recorrido de Aurillac y Le Lioran.

“Isaac también lo hizo muy bien intentando seguir al resto de favoritos; es un auténtico luchador”, destacó Tadej Pogacar.

El abrazo fraterno entre Isaac del Toro y Tadej Pogacar tras la Etapa 10 del Tour de Francia AFP

Isaac del Toro se quedó atrás cuando el esloveno atacó en la montaña, pero después trató de que el daño no fuera mayor. Al final, el mexicano perdió el liderato de la Clasificación de los Jóvenes y descendió cuatro lugares en la Clasificación general.

Al final de la Etapa 10, Isaac del Toro y Pogacar se enfrascaron en un emotivo abrazo.

El esloveno conquistó su cuarta etapa en el Tour de Francia 2026 e hizo historia, al ser el primer ciclista en ganar tres veces en el Día de la Bastilla, en un 14 de julio.

“Hoy ha sido un día increíble. El equipo ha hecho un trabajo magnífico. Nos habíamos marcado esta etapa como objetivo hace mucho tiempo. En su día Jonas (Vingegaard) me batió al sprint aquí, sin discusión, y hoy he notado unas sensaciones similares en la parte final: estaba completamente vacío… pero he disfrutado del día.

El gesto especial que hizo Tadej Pogacar tras hacer historia y convertirse en el primer ciclista en ganar tres veces en el Día de la Bastilla AFP

En la parte final, no estuve seguro de mi victoria hasta el último kilómetro. Entonces recordé que era el Día de la Bastilla e hice un gesto con idea de honrar el maillot amarillo”, señaló el integrante del UAE Team Emirates XRG.

El también líder de la montaña reveló que tuvieron un problema en la comunicación, debido a que estaban probando unos nuevos auriculares inalámbricos y cuando había mucha gente, no se escuchaba nada.

“En los últimos diez kilómetros no tenía referencias ni sabía quién estaba haciendo qué. Lo único que tenía en mente era seguir apretando hasta la cima del último puerto. Conocía muy bien la subida; además, ayer vinimos a reconocerla. También tenía ciertas dudas, ya que ahí fue donde Jonas me remontó hace dos años y yo me quedé sin fuerzas para el sprint. Eso también lo he llevado en mente hasta los últimos metros”, destacó Tadej Pogacar.