¿Qué le pasó a Galilea Montijo? La conductora responde tras críticas a su rostro

Luego de las críticas al rostro de Galilea Montijo, debido a un video que se viralizó en donde se notan los cambios en su apariencia, la conductora reaccionó y también aprovechó para lanzar un contundente mensaje a quienes la mantienen en el ojo de la polémica.

El nombre de la conductora Galilea Montijo se puso nuevamente en tendencia luego de que un clip se difundió en redes sociales y en él, criticaron el rostro de la famosa.

Fue en la cuenta de X de ‘La Tía Sandra’ en donde se publicó el video, con el texto:

¿Es mi imaginación o se le va la boca y un ojo de lado a GALILEA MONTIJO?”.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y muchos usuarios cuestionaron qué le pasó a la famosa conductora.

Galilea Montijo responde por críticas a su rostro

A través de su cuenta oficial de Instagram, Montijo reaccionó a las críticas que recibe por los cambios estéticos que se hizo en la cara.

En una historia, la famosa compartió una foto que circuló tomada del clip que se viralizó y añadió el siguiente mensaje:

¿Neta? Me hacen el día”.

Galilea Montijo, conductora. Especial

Inicialmente, Galilea dejó habilitados los comentarios en la historia, de modo que se armó el debate entre los usuarios que la siguen, unos apoyándola y otros volviendo a las críticas por sus arreglos estéticos.

Conductora pide ‘sororidad’ ante la polémica

Galilea Montijo, conductora. Especial

En un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la conductora hizo frente a los cuestionamientos sobre su apariencia física y toda la polémica ocurrida y aprovechó para hablar de la sororidad y de la dureza de las críticas que recibe de mujeres.

Han surgido muchísimas páginas incluso donde hasta yo me veo distorsionada. Me da mucha risa, me da mucha curiosidad que hoy en día las mujeres estemos pidiendo tanto respeto de que no se hablen de los cuerpos, de que no se hablen de mujeres contra mujeres, que la sororidad, y las primeras que son de verdad súper duras, son las mujeres".

Tal y como se le caracteriza, Montijo habló claro y reconoció que hace unos meses se sometió a un tratamiento:

Aquella vez sí, la verdad sí quedé súper hinchada. Yo creo que debí de haberme esperado una semanita más".

Sin embargo, aseguró que cuando se trata de críticas constructivas, las acepta, pero los comentarios negativos la hacen cuestionarse sobre la sororidad.

El día que alguien me pague la cirugía y no le gustó cómo quedó, pues que tenga todo el derecho de reclamar, pero mientras tanto yo me siento muy bien, estoy muy tranquila. A mí no me gusta meterme con nadie, no me gusta criticar a nadie. Tengo sentido del humor, eso sí, 100% me río hasta de mí. Pero cuando veo tanta crítica, digo, ¿y la sororidad?”.

De vacaciones

Galilea Montijo, conductora. Especial

Tras las duras críticas que ha recibido Galilea Montijo en sus redes sociales, llamó la atención que se despidió del programa que conduce, sin embargo, su ausencia solo será por unos días, pues estará de vacaciones.

La conductora anunció en pleno programa en vivo que se iba por unos días del programa debido a que en las próximas semanas tendrá una carga fuerte de trabajo pues, tendrá que estar tanto en el matutino como en las galas de La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo se despidió de sus compañeros del programa, especialmente de Andrea Legarreta con quien se dio un abrazo muy prolongado. A esta muestra de cariño se unieron el resto de sus compañeros como Raúl Araiza, Paul Stanley y Nicola Porcella.

De acuerdo con lo compartido en sus redes, Montijo se encuentra de vacaciones en España, junto a su novio, el modelo Isaac Moreno.