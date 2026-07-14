Ryan Gosling llega a Star Wars: cuál es el elenco en "Starfighter" y cuándo se estrena la película

La galaxia muy, muy lejana está lista para recibir nuevos personajes. Después de varios años en los que la franquicia ha apostado por continuar historias ya conocidas, Star Wars: Starfighter busca abrir un nuevo camino con una aventura inédita encabezada por Ryan Gosling.

Desde que el proyecto fue anunciado en 2025, la expectativa no ha dejado de crecer. No solo porque el actor canadiense será el protagonista, sino porque la cinta promete alejarse de la historia de los Skywalker para presentar personajes completamente nuevos dentro del mismo universo.

La película se desarrollará después de los acontecimientos de Star Wars: El Ascenso de Skywalker, aunque no será una secuela directa, por lo que tanto los seguidores de toda la vida como quienes apenas se acercan a la franquicia podrán disfrutarla sin necesidad de conocer cada detalle de las entregas anteriores.

¿Cuándo se estrena Star Wars: Starfighter?

Si todo marcha conforme al calendario de Lucasfilm y Disney, Star Wars: Starfighter llegará a los cines el 28 de mayo de 2027.

Hasta ahora, esa fecha se ha mantenido sin cambios desde que fue revelada oficialmente. En una industria donde los retrasos son cada vez más frecuentes, el proyecto continúa avanzando según lo previsto.

Aunque todavía falta tiempo para su estreno, la producción ya se encuentra entre los lanzamientos más esperados de los próximos años, especialmente por el talento reunido tanto frente como detrás de cámaras.

Este es el elenco confirmado de Star Wars: Starfighter

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el reparto que reunirá la película.

Ryan Gosling encabezará la historia interpretando a un piloto solitario que, por circunstancias aún desconocidas, deberá proteger a un joven durante una peligrosa misión.

Junto a él aparecen varios nombres reconocidos de Hollywood.

Entre los actores confirmados se encuentran:

Ryan Gosling

Amy Adams

Matt Smith

Mia Goth

Aaron Pierre

Simon Bird

Jamael Westman

Flynn Gray

Daniel Ings

Flynn Gray dará vida al sobrino del personaje de Gosling, quien será una pieza importante dentro de la historia.

Por su parte, Amy Adams interpretará a la hermana del protagonista, mientras que Matt Smith y Mia Goth asumirán los papeles de los principales antagonistas de la película.

Star Wars

Aunque Lucasfilm todavía mantiene en secreto varios detalles sobre cada personaje, la combinación de actores ha generado grandes expectativas entre los seguidores de la saga.

¿De qué tratará la nueva película?

Lucasfilm ha preferido guardar buena parte de la trama, pero ya existen algunos datos sobre la historia.

La película se situará aproximadamente cinco años después de los eventos de El Ascenso de Skywalker.

El protagonista será un piloto que deberá proteger a un joven mientras ambos son perseguidos constantemente por distintos enemigos.

La historia tomará como base el conocido recurso narrativo del "guerrero solitario que protege a un niño", una fórmula que ha funcionado en numerosas películas y series, incluida The Mandalorian.

Sin embargo, esta vez los personajes serán completamente nuevos y no estarán ligados directamente a la familia Skywalker.

También han surgido rumores sobre una posible aparición de Rey, personaje interpretado por Daisy Ridley. De concretarse, podría servir como puente hacia futuros proyectos relacionados con la reconstrucción de la Orden Jedi, aunque hasta ahora Lucasfilm no ha confirmado esa información.

Shawn Levy dirigirá la nueva aventura galáctica

La dirección estará a cargo de Shawn Levy, cineasta conocido por películas como Free Guy, la trilogía de Una noche en el museo y el éxito de Deadpool & Wolverine. Además, fue productor ejecutivo y director de varios episodios de Stranger Things.

El guion será escrito por Jonathan Tropper, colaborador habitual de Levy y creador de series como Banshee y Warrior.

En el apartado musical participará Thomas Newman, compositor nominado en múltiples ocasiones al Premio Oscar gracias a trabajos como Skyfall, 1917 y WALL-E.

La fotografía estará en manos de Claudio Miranda, ganador del Oscar y responsable del aspecto visual de Top Gun: Maverick, por lo que muchos esperan que las secuencias de combate espacial sean uno de los mayores atractivos de la película.

Star Wars

Una nueva etapa para Star Wars

Durante los últimos años, una parte de los seguidores de Star Wars ha señalado que la franquicia se había enfocado demasiado en personajes ya conocidos y en historias relacionadas con la familia Skywalker.

Con Starfighter, Lucasfilm parece apostar por ampliar el universo creado por George Lucas sin depender completamente de los protagonistas clásicos.

La película buscará contar una historia independiente, con nuevos héroes y villanos, pero manteniendo los elementos que han convertido a Star Wars en una de las franquicias más importantes del cine.

El debut de Ryan Gosling dentro de esta galaxia representa uno de los movimientos más importantes para la saga en los últimos años y, si cumple con las expectativas, podría abrir la puerta a una nueva generación de historias alejadas de los personajes tradicionales.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar hasta mayo de 2027 para descubrir si Star Wars: Starfighter logra convertirse en el nuevo comienzo que muchos esperan para la legendaria franquicia.