¿Quién es Flor Vigna, la nueva rival de Alana Flores en Supernova Génesis?

Flor Vigna se suma oficialmente a “Supernova Génesis” como la nueva oponente de Alana Flores, luego de que Samadhi Zendejas dejara vacante su lugar en el combate. La incorporación de la argentina ha llamado la atención, ya que se trata de una figura con experiencia en el entretenimiento y en el box.

¿Quién es Flor Vigna?

Originaria de Buenos Aires, Florencia Giannina Vigna, conocida como Flor Vigna, ha construido una carrera en distintos ámbitos del entretenimiento. Su paso por la televisión argentina incluye participaciones en programas como “Combate” y “Showmatch”, dentro del segmento “Bailando por un sueño”, donde logró gran reconocimiento.

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A lo largo de los años, también ha formado parte de varias producciones televisivas. Entre los proyectos en los que ha trabajado se encuentran “Quiero vivir a tu lado”, “Simona”, “Mi hermano es un clon”, “El host”, “27: El club de los malditos” y “Miénteme”, lo que le ha permitido mantenerse vigente en la industria.

En el ámbito musical, la artista comenzó a compartir contenido en plataformas digitales en 2021, principalmente a través de YouTube. Desde entonces, ha logrado reunir más de 112 mil suscriptores en su canal oficial y acumula más de 186 mil oyentes en Spotify, aunque hasta ahora no ha lanzado un disco completo.

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En redes sociales, especialmente en Instagram, cuenta con más de 5 millones de seguidores. En esta plataforma comparte aspectos de su vida diaria, así como avances de sus proyectos profesionales.

Flor Vigna también ha incursionado en el boxeo. De acuerdo con reportes, es bicampeona en su país y se mantiene invicta en este tipo de competencias, lo que la posiciona como una rival con preparación física y experiencia en el ring.

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Su pelea contra Alana Flores

El enfrentamiento entre Alana Flores y Flor Vigna ha comenzado a generar interés entre los seguidores del evento después de la polémica que surgió cuando Samadhi Zendejas decidió retirarse de la pelea, aunque no dio muchos detalles se especuló que eran por condiciones que había puesto Alana.

La influencer peleará con Alana Flores Instagram

PJG